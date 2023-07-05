長年於電視弘法，信眾遍佈全球的淨宗導師—淨空老法師，去年七月圓寂，為緬懷其畢生弘法的志業，華藏淨宗弘化基金會選在法師圓寂週年之際，舉辦了《覺光遠照—淨空老法師文物展》，緬懷老法師不平凡的人生經歷。文物展即日起至8月20日在中正紀念堂一樓3展廳，開放社會大眾免費參觀。此次策展，共展出墨寶、文獻手稿、往來書信、文房器用等上百件珍貴文物，展示老法師生前對世界宗教和平的貢獻及對佛教的深遠影響。

淨空老法師，法名覺淨，字淨空，1927年出生於中國安徽省廬江縣，俗名徐業鴻。1953年先後追隨一代大哲方東美教授、藏傳高僧章嘉呼圖克圖與儒佛大家李炳南老教授，學習經史哲學以及佛法十三年，於佛教淨土宗著力最多。淨空老法師為世界宗教領袖，也是佛陀教育的實踐者，畢生為教、無我無私，以促進人類和平為職志。老法師六十多年來每天講經說法從無間斷，留下了大量的錄音、影像資料，並透過網路媒體傳播到全世界，全球至少有三億多觀眾收聽。他的佛教以儒釋道為主，並蘊含著多元文化的教育理念，一生致力於宣揚倫理道德因果教育，以「團結宗教、族群為世界和平的基礎」之理念，感動了全世界無數的仁人志士，老法師畢生志業，就是期望天下人皆能持有仁慈博愛之精神，落實和諧社會的大同理想，並為這個世界帶來正面能量。

為期51天的《覺光遠照—淨空老法師文物展》，展覽分為四大區，「淨公道影」，特別精選老法師各個時期重要照片，以彰顯「教學為先」及「和平使者」兩個部分的事功，並與大事記年表的歷史照片互相呼應連結。「文物留珍」則為情境式展區，展出老法師生前日常使用的袈裟、念珠、講經架等文物，讓參觀民眾得以重溫過往聆聽老法師講經教學的日子。而「法水長流」，則是展出老法師充滿文化內涵，字字是正法的珍貴墨寶，同時透過其書法墨跡，傳授佛陀覺行圓滿的清淨智慧。此外還有「文獻手稿」、「往來信札」，呈現出老法師行遍天下的弘法足跡，以及提倡世界宗教是一家，宗教之間能夠平等對待、和睦相處的理念，為促進世界和平做出貢獻。

在淨宗一代尊宿淨空老法師圓寂週年紀念之際，主辦單位希望藉由此次展覽，向大眾展現老法師效法佛陀聖哲的誠敬人生，共同追念這位「學為人師，行為世範」的佛教行者。