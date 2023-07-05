苗栗縣政府4日舉行第20次縣務會議，邀集泰安、獅潭、大湖、卓蘭、苑裡、通霄等6鄉鎮市長與會，追蹤列管重大建設計畫執行情形，解決鄉鎮市各項問題；另因應2050年淨零碳排，指示工務處藉此機會整合公共運輸服務與相關資訊，同時說明全民候車接駁點改善計畫，希望鄉親踴躍參與討論需改善的地點及理由。

第20次縣務會議追蹤列管重大建設計畫執行情形，會中各局處針對職掌業務建設計畫，逐一說明執行情形，泰安鄉長陳吉基、獅潭鄉長劉淑能、大湖鄉長黃惠琴、卓蘭鎮長詹錦章、苑裡鎮長劉育育、通霄鎮長張可欣也出席會議，針對地方發展共同配合、努力。

會中，縣長鍾東錦為讓台3線鄉親平靜生活，指示環保局、警察局加強稽查，增加設備降低噪音及交通安全問題，另也針對露營場、竹南國泰夜市等問題，請業務單位及相關局處全力協助，讓業者或攤販都能合法做生意。

會議尾聲，主席裁示事項中，縣長鍾東錦說明，配合2050年淨零碳排，為減輕通勤族負擔，交通部推行「促進公共運輸使用方案」 補助三大生活圈，行政院補助地方的通勤月票已於7月1日正式使用，民眾可用TPASS悠遊卡搭乘台鐵、捷運、 公車、公路客運與公共自行車。

鍾東錦指示工務處藉此機會整合縣內多元運具服務與相關資訊，以準備未來發展多元運具整合服務平台，並爭取桃竹竹苗生活圈通勤月票早日上路。

此外，縣長觀察縣內交通路況，以及接獲民眾反映，發現遊覽車難尋合法且合乎規定的停車點，而會一直在市區繞，如此一來不僅浪費時間、造成汙染更是影響公共安全，因此提出全民候車接駁點改善計畫，邀請民眾參政，按照竹南頭份地區民眾習慣來設點，提出需要改善的接駁地點以及理由，後續經過工務處、警察局現勘評估後定案投票，讓鄉親一同營造美好的家園。

鍾東錦補充，竹南頭份地區有許多公車、遊覽車提供學校或工廠接送，甚至現在社區旅遊越來越多，社區長輩出門旅遊次數增加，除社區參訪外還有進香拜拜等行程，促進國內消費也將讓長輩們的身心更加愉快健康，所以在鼓勵使用大眾運輸工具之下，也要將配套措施擬定好，讓大車有固定的停靠站，同時也讓乘客能安全準時上下車。