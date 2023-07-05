美國白宮西廂（West Wing）2日晚間發現不明白色粉末，白宮隨即短暫疏散人員，初步檢驗結果顯示，白色粉末為古柯鹼，目前白宮正調查古柯鹼來源，不過也讓有吸毒黑歷史的拜登次子韓特再度被放大檢視。
綜合美聯社、路透社、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、《紐約時報》（New York Times）等報導，美國特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）昨（4）日表示，特勤人員2日晚間在西廂進行例行巡邏時，赫然發現少量不明白色粉末，白宮隨後於晚間8時45分疏散人員，並請華府消防人員前往檢驗粉末，結果顯示粉末「不危險」，目前正進一步調查白色粉末為何會出現在白宮內。
另據執法官員及消息人士透露，初步結果顯示粉末為古柯鹼。
匿名官員透露，古柯鹼不是在辦公室內發現，而是在民眾參訪團能出入的區域發現，另有官員透露，古柯鹼是在一間白宮員工及訪客暫放手機的小儲藏室發現。
另有報導指，古柯鹼是在白宮建築中央行政官邸（executive residence）的圖書館發現，圖書館位在總統起居空間下2層，也是參訪團會參觀的區域，不過古利耶米打臉「不正確」，強調古柯鹼是在「西廂的工作區域」發現。
西廂連接拜登家人居住的中央「行政官邸」區域，美國總統辦公的橢圓形辦公室（Oval Office）、部分拜登高階幕僚的辦公室、員工辦公室都位在此區域，約有數百人定期出入西廂。
報導指出，發現古柯鹼當晚，拜登及妻子吉兒（Jill Biden）並不在白宮，他們於上周五（6月30日）出發前往官方度假地點大衛營（Camp David），昨日才返回白宮。
正當白宮全力追查古柯鹼來源之際，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，部分共和黨人士紛紛猜測古柯鹼可能來自於拜登次子韓特（Hunter Biden）或其他人，擁有百萬粉絲的右翼意見領袖華勒斯（Matt Wallace）稱：「白宮發現的古柯鹼不是韓特的，真正故事比那更糟！許多拜登高階官員經常使用古柯鹼及其他硬性藥物（hard drugs），清潔人員的任務是隱匿所有痕跡…。」
韓特有吸毒黑歷史，不過他上周末隨父母前往大衛營渡假。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。