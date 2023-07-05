美國白宮西廂（West Wing）2日晚間發現不明白色粉末，初步檢驗為古柯鹼。

美國白宮西廂（West Wing）2日晚間發現不明白色粉末，白宮隨即短暫疏散人員，初步檢驗結果顯示，白色粉末為古柯鹼，目前白宮正調查古柯鹼來源，不過也讓有吸毒黑歷史的拜登次子韓特再度被放大檢視。

綜合美聯社、路透社、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、《紐約時報》（New York Times）等報導，美國特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）昨（4）日表示，特勤人員2日晚間在西廂進行例行巡邏時，赫然發現少量不明白色粉末，白宮隨後於晚間8時45分疏散人員，並請華府消防人員前往檢驗粉末，結果顯示粉末「不危險」，目前正進一步調查白色粉末為何會出現在白宮內。

另據執法官員及消息人士透露，初步結果顯示粉末為古柯鹼。

匿名官員透露，古柯鹼不是在辦公室內發現，而是在民眾參訪團能出入的區域發現，另有官員透露，古柯鹼是在一間白宮員工及訪客暫放手機的小儲藏室發現。

另有報導指，古柯鹼是在白宮建築中央行政官邸（executive residence）的圖書館發現，圖書館位在總統起居空間下2層，也是參訪團會參觀的區域，不過古利耶米打臉「不正確」，強調古柯鹼是在「西廂的工作區域」發現。

Secret Service is now saying the cocaine that was found at the White House was in the West Wing NOT the library..



https://t.co/hm9VkvhoRc — ALX 🇺🇸 (@alx) July 4, 2023

西廂連接拜登家人居住的中央「行政官邸」區域，美國總統辦公的橢圓形辦公室（Oval Office）、部分拜登高階幕僚的辦公室、員工辦公室都位在此區域，約有數百人定期出入西廂。

報導指出，發現古柯鹼當晚，拜登及妻子吉兒（Jill Biden）並不在白宮，他們於上周五（6月30日）出發前往官方度假地點大衛營（Camp David），昨日才返回白宮。

白宮西廂發現古柯鹼，有吸毒黑歷史的拜登次子韓特又被放大檢視。（資料照／美聯社）

正當白宮全力追查古柯鹼來源之際，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，部分共和黨人士紛紛猜測古柯鹼可能來自於拜登次子韓特（Hunter Biden）或其他人，擁有百萬粉絲的右翼意見領袖華勒斯（Matt Wallace）稱：「白宮發現的古柯鹼不是韓特的，真正故事比那更糟！許多拜登高階官員經常使用古柯鹼及其他硬性藥物（hard drugs），清潔人員的任務是隱匿所有痕跡…。」

The Cocaine found at the White House is not from Hunter Biden. The real story is actually much worse than that! Many of Joe Biden’s Top Staff regularly use Cocaine and other Hardcore Drugs. The cleaning crews are tasked with hiding all traces but this weekend was especially bad! pic.twitter.com/Wd3HHwzdY7 — Matt Wallace (@MattWallace888) July 4, 2023

韓特有吸毒黑歷史，不過他上周末隨父母前往大衛營渡假。

Cocaine was found in the West Wing of the Whitehouse anyone know who's it was? pic.twitter.com/cUg71f88x1 — Heywood Jablowme (@JustACdnPatriot) July 5, 2023

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