繼踢爆我國與立陶宛去年簽訂半導體合作備忘錄，其實是工研院「類無償」將我國珍貴半導體技術提供給立國，立國更獅子大開口要求補助金後，國民黨立委王鴻薇今再召開記者會，爆料國發會的「中東歐投資基金會」融資約3億台幣給立陶宛太陽能廠，但此間原物料進口主要來自中國，而且過程還經過特別關照，才准許融資。

王鴻薇表示，中東歐投資基金會融資基金規模為10億美元，目前通過融資案件包含我國ODM大廠英業達公司（720萬美元）、領峰國際自行車股份有限公司（250萬歐元）、立陶宛太陽能業者UAB Soli Tek Cells （800萬歐元）、我通訊產品業者昇達科技公司（100萬美元），目的為持續推動台灣與中東歐國家之合作。

王鴻薇說，融資業務主要針對台灣廠商有意到中東歐投資或融資，對象是有意來台灣設點或與國內企業以合資、技術合作或建立供應鏈的中東歐企業，又或是中東歐當地廠商和台灣有經貿合作關係，尤其在立陶宛被中國大陸制裁的背景下，說他是「抗中保立」基金也並不為過。

王鴻薇直言，這件立陶宛太陽能廠經營成本提高，剛好與一位賴姓的供應商有合作，才想要跟我國申請融資，然而這位賴姓供應商，之前合作的公司是中國大陸的「蘇州澳京光伏科技有限公司」，其實根本就不符合申請資格，但是為了把錢融資出來，賴姓供應商特地換成台灣當時才成立一年多的「世源索電子材料科技股份有限公司」，還透過代表處關照，要降低對該公司進口中國大陸原物料的關切。

王鴻薇質疑，民進黨政府說好的抗中呢？她要請問蔡英文總統，這家立陶宛太陽能廠台灣價值夠高嗎？民進黨政府居然要資中，這樣對得起其他兢兢業業，扯到中國大陸就被出征的國內廠商嗎？這就是民進黨抗中保台大翻車。

王鴻薇痛批，我國在促成這樣放棄台灣價值，充滿矛盾的融資案後，還自鳴得意地在報告說，成案將成為設處後協助立國商界對抗中國大陸貿易制裁的具體成果，這樣的結論對照實際狀況，真的是讓人啼笑皆非。

王鴻薇說當融資出去的每一分錢，都被廠商拿去跟中國大陸進口原料讓中國大陸廠商賺走，政府又在對抗什麼中國大陸貿易制裁？民進黨在國內高舉抗中大旗，卻如此積極資中，這難道不是雙標？真的被看破手腳。