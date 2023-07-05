基隆市立委選戰持續加溫，民進黨傳出將由初選民調第二的市議員鄭文婷代替張秉鈞出戰，而民眾黨區域立委提名因柯文哲民調持續「坐二望一」，已逐漸影響立委布局。然基隆提名部分，前秘書長謝立功早於5月宣布「為黨出征」，但至今黨中央卻仍無任何動作，這也讓一向被認為是「溫和派」的謝罕見發文批黨高層「畏首畏尾」。謝表示，柯一開始也是不被看好，但現在沒人敢說柯不可能當選，希望黨高層不要「偏聽」，錯失拓展版圖的機會。

謝立功於臉書表示，民眾黨總統候選人柯文哲民調一開始也是各界不看好，認為柯雖然有聲量，但就是「老三」，不會有勝選可能性，但現在柯民調卻維持第二且穩定成長。他自己則早在2個月前就不畏戰表態參選基隆立委，希望能從「台灣頭」帶起總統大選氣勢，目前已無人敢低估柯有當選總統的可能。

謝立功說，現在有許多媒體放話要在野整合，但每次好像都是要「白禮讓藍」的「藍白合」，但柯的民調已證明，台灣已經讓藍綠政黨輪替好幾次了，生活並沒有更好，因此民眾希望能有超脫藍綠以外的選擇，那區域立委為何不能有「白藍合」？

謝強調，黨中央要改變提名策略方向是對的，多提名優質區域立委候選人，不僅代表黨重視該縣市，同時提名了解在地的候選人，更能擔任總統候選人的「分身」，提高總統大選勝算。

但謝話鋒一轉，表示黨目前在區域立委提名上仍「畏首畏尾、未戰先降」，似乎想以拖待變。謝批如果黨高層是為了下架某政黨就必須禮讓區域立委，那總統豈不是也要禮讓？這樣怯戰的態度，也不是主張「改變台灣政治文化」的政黨該有的精神，意有所指民眾黨基隆立委提名沒有任何動作的窘境。

據黨內重要人士指出，民眾黨選決會至今仍沒有正式將謝立功提名一事列入議程討論，甚至還有幾位非基隆人的「黨內高層」認為民進黨恐會派強勁對手如林右昌或蔡適應出戰，「基隆贏不了」，所以建議不提名。但如今民進黨改提名初選民調第二的鄭文婷，是否提名策略會有變局，也值得觀察。