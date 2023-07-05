警方在李男住處起獲大麻植株。（孫英哲攝）

警方在李男住處起獲與安倍晉三刺殺案中相似的土造電控霰彈槍。（孫英哲攝）

海軍陸戰隊退伍的新北市46歲李姓男子，平日是武術教練，常騎著單車出門運動健身，逢人就問好，是標準的陽光型男，然他卻在住處頂樓栽種大麻，製成大麻的巧克力、酒及餅乾，並擁槍自重。李男連同其他4名共犯在日前遭彰化縣警局刑警大隊逮捕，警訊後被依毒品及槍砲等罪嫌移送法辦。

彰化刑大副大隊長張安進指出，該大隊偵三隊網路巡邏發現有人在販售大麻相關產品，經清查，鎖定新北市李姓、林姓、秦姓、譚姓、陳姓等5名男子涉有重嫌，經與新北市警局刑大隊偵七隊共組專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦全案。

警方日前持拘票及搜索票攻堅，在李姓主嫌及成員住處查獲大麻植株16株、大麻種子、大麻花、大麻萃取液、大麻酒、大麻巧克力、大麻奶油、栽種設備、現金8萬3000元、土造電控霰彈槍、21顆霰彈、空氣長槍及6根雷管等相關證物。

警方在李嫌住處起獲的土造電控霰彈槍，是以電控開關控制槍管引火裝置，該槍與日本前首相安倍晉三遭刺殺案中歹徒使用槍枝相近，李嫌持有的是單管的土造電控霰彈槍，安倍案的槍枝則是雙管。

警方表示，李嫌住處是舊式公寓的頂樓加蓋樓層，該樓層有如運、產、銷一條龍的大麻工廠，李嫌等人先涉嫌走私大麻種子後，在該地栽種，並採收大麻花葉販賣，同時也提煉大麻葉的衍生物四氫大麻酚（THC）製成巧克力、大麻酒及餅乾，牟取不法利益。

李嫌等人落網後雖供稱，大麻及相關產品僅在朋友圈流傳，並未大規模販售牟利，然警方對其供詞存疑，全案仍在向上溯源及向下刨根追查中，警訊後將李男等5人依涉嫌違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送地檢署偵辦，李嫌經地方法院裁定羈押。

經查，李男雖涉及槍、毒案件，但平日以武術教練為他，經常騎單車出門健身，遇到鄰居也都會噓寒問暖，是左鄰右舍眼中的陽光型男，同棟位戶渾然不知他竟在頂樓住處搞出大麻工廠。