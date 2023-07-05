國防大學資源管理及決策研究所上校所長賴智明今（5）日遭爆與小17歲的少校女學生發生婚外情，還被控利用學生當人頭詐領研究經費。對此，國防大學已成立專案小組啟動調查，並先暫停賴男職務，如確涉有不當，將依規定辦理，絕不寬貸。

據《鏡週刊》今日報導，賴智明遭爆偷吃少校女學生，且女學生取得碩士學位後，賴又幫忙引薦進入清大博士班，兩人除了被拍到多張接送照外，賴更被爆料上課會要女學生坐前面，否則心情會不好，甚至還以學生當人頭詐領研究經費，並要求學生繳回一半費用給他。

針對爆料，賴智明反駁全是抹黑，自己早在2年前就已離婚，而該位女學生是自己考上清大博士班，他僅有協助介紹指導教授，也不曾有要求女學生坐前面、詐領研究經費等行為。

對此，國防大學表示，已成立專案小組啟動調查，並先暫停賴姓所長職務，後續將秉「毋枉毋縱」原則釐清案情，如確涉有不當，將依規定辦理，絕不寬貸。