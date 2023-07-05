永信建設在今年下半年還有3案即將完工銷售，包含楠梓區「和平二期」、三民區科工館的「有光案」與鳳山區五甲公園旁的「福誠七期」；113年預計有三個新案將陸續完工銷售，包含鳳山區保成案二期與鳳東案、仁武區大昌案，以及持續銷售已完工成屋個案，公司對於未來營運動能審慎樂觀。

永信建2023年第2季營收18.03億元，季增1.36倍，年增2.81倍，創6季以來營收新高，上半年營收25.65億元，年增58.49%。