永信建設在今年下半年還有3案即將完工銷售，包含楠梓區「和平二期」、三民區科工館的「有光案」與鳳山區五甲公園旁的「福誠七期」；113年預計有三個新案將陸續完工銷售，包含鳳山區保成案二期與鳳東案、仁武區大昌案，以及持續銷售已完工成屋個案，公司對於未來營運動能審慎樂觀。
永信建2023年第2季營收18.03億元，季增1.36倍，年增2.81倍，創6季以來營收新高，上半年營收25.65億元，年增58.49%。
永信建(5508)今(5)日除息，開盤參考價為67.8元，多頭挾著Q2營收刷新6季新高，下半年又有3案將完工銷售，今日股價開高後，穩步朝填息之路前進。
永信建設在今年下半年還有3案即將完工銷售，包含楠梓區「和平二期」、三民區科工館的「有光案」與鳳山區五甲公園旁的「福誠七期」；113年預計有三個新案將陸續完工銷售，包含鳳山區保成案二期與鳳東案、仁武區大昌案，以及持續銷售已完工成屋個案，公司對於未來營運動能審慎樂觀。
永信建2023年第2季營收18.03億元，季增1.36倍，年增2.81倍，創6季以來營收新高，上半年營收25.65億元，年增58.49%。
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