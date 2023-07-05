儘管AI伺服器只是在起步，法人對AI伺服器相關供應鏈看法卻非常樂觀，亞系外資最新報告指出，由於AI伺服器的CCL支持更多資料數據在GPU/GPU、GPU/CPU之間快速傳輸，需要使用應用於400G交換器產品更高階材料，且AI伺服器需求持續增溫，預期2023年及2024年AI伺服器佔台光電營收比重約5%及12%，且貢獻度將逐年增加。

台光電今年前5月合併營收為133.13億元，年減19.19%，電子產業第3季傳統旺季看起來不太旺，不過台光電受惠於蘋果iPhone新機拉貨啟動，且高階網通設備及伺服器相關產品近期因AI浪潮逐步加溫，法人預期，台光電第3季營運有望比第2季好。

看好台光電可望受惠於AI伺服器浪潮，亞系外資上調台光電2023年/2024年/2025年每股盈餘預估3%/3%/2%，重申台光電「優於大盤表現」評等，目標價從270元上調至300元。