國民黨立委參選人羅智強成立反貪腐監察院，持續監督政府官員，今他宣布「第16告」，將告前行政院長蘇貞昌宣布危橋補助卻跳票，放任危橋成不定時炸彈，有草菅人命之嫌。

羅智強說，2019年南方澳大橋斷裂，造成6人死亡、12人受傷。而2019年11月8日，時任行政院長蘇貞昌宣布全額補助地方危橋改建，3年多過去，蘇貞昌都已下台，全國道路橋梁受損構件仍逾2成未修，原因是交通部只要求地方政府檢測，卻不補助維修。

羅智強表示，老舊橋梁猶如不定時炸彈，尤其是沿海鹽分高，橋梁結構更容易腐蝕損壞。媒體報導，雲林縣麥寮鄉的後安大橋護欄水泥剝落、鋼筋裸露，用路人行經時總是心驚膽顫，「每次在橋上等紅燈都很害怕會橋斷」。

羅智強指出，雲林縣有71座橋待修，縣府苦無經費。有立委曾邀交通部長王國材會勘，對縣內危橋修繕經費不足向王請命，王允諾會協助，事後卻不了了之。麥寮鄉的後安大橋維還是靠台塑捐助2億餘元，才有經費拆除改建。

羅智強批，交通部要求地方落實橋樑檢測追蹤，中央掌握全國危橋病灶，卻不願補助經費協助地方改善，難怪媒體批評，這種「只檢查不治療」的作為，只會讓小病不醫延誤成大病，若等人車掉落河溪才檢討藥給得太慢，恐為時已晚，後悔莫及。

羅智強直言，民進黨政府大灑幣補助私校學雜費，每年要花150億元，政策買票不手軟；前瞻預算8年8800億全台綁樁，補助豆腐渣工程，浪費人民納稅錢。如今橋樑安全，人命關天，交通部卻不肯花錢，因此他要告行政院、蘇貞昌跳票，放任危橋成不定時炸彈，有草菅人命之嫌。