蔡英文論文門案彭文正律師、「司法改革黨」黨主席張靜、資深媒體人黃越宏，質疑捲入性騷擾案的前懲戒法院院長李伯道提前退休，是因新任懲戒法院院長、前司法院祕書長林輝煌「放水」，5日到台北地檢署告發林輝煌圖利，並請北檢一併查明李伯道涉及的性騷擾案。

告發人張靜與李伯道是司法官訓練所18期的同學，張靜認為「司法公義應高於同期情誼」，因此出面告發林輝煌圖利李伯道。

張靜說，如果司法官場的高官們，心中只有官位，沒有是非，將會造成有樣學樣，未來的年輕新進法官跟著效法，整個司法體制的公平正義將會徹底崩盤。

張靜除告發林輝煌圖利李伯道外，還加控林輝煌擅自捏造內規，誣指今年5月26日上午，基隆地院法官李岳在法官論壇上，轉貼院長人選所寫的「願景報告書」等資料違反規定，並以司法院秘書長職權下令，要司法院資訊處將李岳於5月26日轉貼的「6／6人審會議資料1-100頁概要」等3篇貼文，強制予以刪除，認為林輝煌所為捏造內規，非法下架李岳法官的言論，涉犯強制罪。

「司法改革黨」由律師張靜等人於7月1日成立的新政黨，主要是不滿蔡政府的司法改革，司改黨成立宗旨是為了監督司法。