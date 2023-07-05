張忠謀4日出席工商協進會會員大會時提到「當國安及經濟領先凌駕於全球化上，這樣還能算是全球化嗎？」以「重新定義全球化」進行專題演講。他認為，全球化的基礎是「各持經濟比較優勢的分工合作」，但現在國家安全以及與國安有關的科技領先、還有經濟領先的重要性，都已在全球化之上，而全球化之下的美中關係，也已經定調為「競爭與合作」，至少目前「競爭」成分高於「合作」。

王美花陪同蔡英文總統出席「工研院50周年院慶典禮」會前受訪時被問到張忠謀提出的重新定義全球化議題。她表示，張忠謀昨日也有說，其實過去全世界也沒有做到百分之百的全球化，在現今的國際局勢下，「全球化」會更重視國家安全，甚至在COVID-19疫情之後，大家會更重視供應鏈的韌性等。

對台灣來講，王美花指出，因應國際局勢，首先要怎麼樣把自己的供應鏈做得更好，「讓台灣在全世界角色重要，這是我們的根本」，其次，面對這樣的國際局勢，經濟部也會常常跟產業界交流如何因應這樣的局勢來做最好的布局。

她說，我們企業本來就進行很多國際布局，在這布局上可以符合壯大自己、避免相關國際爭議，這是台灣企業很重要的點，經濟部會持續跟企業深化化供應鏈能力，在國際佈局時又可以取得平衡，確實有很多工作要做。