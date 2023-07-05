還有3張200萬發票沒人領獎。112年1、2月的統一發票，領獎期限到今天（5日），財政部公布200萬特別獎號「66882140」仍有3張中獎發票沒兌獎，其中一張是在桃園好市多購物，另外兩張是在蝦皮及foodpanda消費的雲端發票。

「中華民國財政部」臉書發文，今年1、2月統一發票領獎期限只到今天，本期1000萬元特別獎已全數兌領完畢，但200萬元特獎目前還有3張沒人領，並列出中獎發票的消費資訊，有1人是在桃園南崁Costco消費1290元，是電子發票證明聯。

另外兩張是雲端發票，分別是1人在台北市信義區忠孝東路4段555號的蝦皮，買飲品420元，另1人在台北市大安區敦化南路2段319號的foodpanda，叫外送食品等，花了387元。

財政部表示，不管中大獎小獎、幾百元幾千元，麻煩大家互相提醒、再三確認發票對完了沒、中獎的領了沒？「千萬別讓老爸老媽不開心。」