夏天天氣炎熱，許多人都喜歡吃些清爽不油膩的食物，如生魚片、生菜等，但要小心染上李斯特菌。營養師李婉萍表示，李斯特菌可能隱藏在許多常見食物當中，包括即食生鮮蔬果、生肉、海鮮或蛋等，尤其65歲以上長者、免疫力低下、孕婦及其新生兒屬高風險族群，感染後恐會導致敗血症，伴隨死亡風險，不可不慎。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文表示，李斯特菌是一種對人體有害的細菌，經常存在於土壤、水和動物糞便中；然而，它也可能隱藏在許多常見食物當中，包括即食生鮮蔬果、生肉、海鮮、蛋、加工肉品及未經高溫消毒的牛奶與其乳製品等。營養師強調，就算把食物放在冰箱，李斯特菌仍會持續生長繁殖，必須加熱到72°C以上才能殺死，因此像是生魚片、沙拉醬或溫泉蛋等都有風險。

李婉萍進一步說明，一般健康狀態良好者較不易感染李斯特菌，即便被感染，也僅會出現類似感冒症狀，或腹瀉、噁心及嘔吐等腸胃道不適。不過，65歲以上長者、免疫力低下、孕婦及新生兒等族群就要特別小心，她提到，不但感染機會高，感染後也可能會引發敗血症、腦膜炎和中樞神經系統症狀，進而導致休克、昏迷或死亡。根據WHO的研究報告推估，李斯特菌的致死率可達25.9％，千萬別輕忽。

尤其是孕婦，李婉萍解釋，若在懷孕期間遭受感染，可能會有流產、死產和早產狀況，也會經胎盤垂直傳染給胎兒，也可能在生產過程中讓寶寶受到產道內的李斯特菌感染。

至於該如何預防李斯特菌感染？李婉萍提供5點建議，首先是保持良好衛生習慣，接觸食物、如廁後都要都要徹底洗淨雙手；其次是生吃蔬果前應充分清洗乾淨，即便是帶皮水果也需先清潔；再來是不吃生食、沒煮熟食物；另外吃冰箱剩菜或食品應徹底復熱；最後是生鮮食材和熟食應分開存放，刀具、砧板或餐盤容器等應單獨使用，不可共用。