民進黨總統候選人賴清德投書華爾街日報，財經金融提出和平四大支柱，包括建立台灣的威懾力；經濟安全是國家安全；基於與全世界民主國家建立夥伴關係；穩定而有原則的兩岸關係領導能力。民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，賴清德做為民進黨總統參選人，對於國際關係和台海兩岸關係以及國家安全領導能力已經準備好，所以才會投書在華爾街日報。

劉世芳說，由此可看出賴清德準備好了，要建立台灣的威懾力，不是傳統上對於國家國防的防衛能力，經濟安全就是國家安全，過去一周，另外兩位總統候選人，把經濟鎖到中國大陸，但民進黨要走向全世界。

劉世芳指出，民主國家有透明的法治制度，建構國家本身安全，國家有安全才有自信，面對其他境外敵對勢力，不管是壓迫或侵害，穩定而有原則建立兩岸領導能力，這才是做為總統候選人的領導能力。

民進黨立委許智傑表示，賴副總統投書主要有4大重點，加速國防轉型、推動經濟安全、與民主國家建立強健夥伴關係、穩定且有原則的兩岸領導力，結果世界各國和敦促中共有不戰爭的共識，這是民進黨努力的目標，也是國人所期望的，這顯示賴副總統有認真對待國人的疑慮，並且付諸行動。