【全程字幕】烏龍爆料中傷張淑娟！周玉蔻、蔡玉真遭北檢「2罪」起訴 王鴻薇曝「她」下一步動作

名嘴周玉蔻、蔡玉真在去年台北市長選舉期間爆料前中華民國小姐冠軍張淑娟，和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，甚至點名她就是當年「晶華緋聞案」女主角；張去淚灑台北地檢署提告周、蔡，台北地檢署歷經數月偵查，認定周、蔡2人使張淑娟的個資暴露於難以控制及想像的風險中，涉案罪證明確，5日依違反個資法及加重誹謗罪起訴周、蔡2人。

對此，張淑娟將於今天下午1時，在立委王鴻薇陪同下，於立法院立法委員研究大樓1樓102會議室親自舉行記者會，回應周、蔡2人被起訴一事。

去年9月26日，張淑娟不滿周玉蔻、蔡玉真2人指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞女主角」，在台北市議員王鴻薇的陪同下，到台北地檢署對2人提告，但周玉蔻卻突然現身北檢「道歉」，張女哭著痛批周霸凌，並意外引爆周和王鴻薇的互嗆。

北檢去年12月首度開庭，傳喚張淑娟說明。庭訊後，張淑娟說，她等這天已經等3個多月了，這三個月來是痛不欲生，她從來沒有活得這麼痛苦，每一天活下去，對她來說都是折磨。

她說，她25歲代表台灣贏得中華民國小姐第1名，扛著國旗出國去比賽，贏得國際小姐第2名，也是最受歡迎獎，她把它看的跟我自己的生命一樣重要。

她說，這3個月痛不欲生，因為她父母親都過世了，從九月開始，周玉蔻與蔡玉真就在網路臉書、節目，從含沙射影到公開指名道姓，說她是緋聞案滾床單的女主角，但不是她，她覺得痛不欲生，她提出聲明，2人還是繼續攻擊，她不認識她們，平生素昧，怎麼可以這樣子攻擊一個人？

她說，把人家衣服脫光了丟到大街上，腳筋都砍斷，要跟她說對不起，如果你有女兒、媽媽、姐妹，請將心比心。

她說，這3個月她靠的是東海大學的老師們空投食物給我，親友簡訊安慰我，社會上不認識我的人跑到我的臉書，留言喊加油、要活下去。