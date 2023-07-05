王力宏、李靚蕾在美國申請離婚在日前獲准，不過傳出王力宏是起訴離婚原告，需替李靚蕾負擔約百萬律師費，對此，李靚蕾律師針對此事作出回應，呼籲媒體不要被有心人士所誤導，對此，王力宏委任律師也發出聲明反擊。

王力宏2021年結束與李靚蕾8年婚姻，據美國法律規定，由於王力宏是起訴離婚的原告，因此必須負擔對方訴訟律師費用，粗估超過新台幣百萬，根據《ETtoday》報導，李靚蕾委任律師陳建州表示：「美國法院經審理後裁定，王先生作為過錯方，必須賠償李小姐因他的過錯而產生的訴訟律師費用，並不是如某週刊報導，因為王先生是原告，所以才需要負擔律師費用」，呼籲媒體不要被有心人士利用，導致扭曲事實而誤導社會大眾，盼請查核事實後再報導。

根據《中時》記者詢問，王力宏律師葉偉立指出：「很遺憾有人一直將過錯全部推給他方。王力宏先生在紐約法院提起離婚獲准，法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准，王力宏非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾」。

接著指出：「反倒是，李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美金的鉅額主張，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回。紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因」。