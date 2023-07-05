本身是鐵道迷的張善政也加碼送小火車，期待朱小弟成為另一個鐵道迷。(蔡依珍攝)

520出生的朱小弟成為桃園第230萬設籍人口。(蔡依珍攝)

桃園市設籍人口上月突破230萬人，市長張善政5日和第230萬幸運兒朱小弟相見歡，笑言朱嬰正好是520、諧音「我愛你」出生，230萬則代表「愛上你」，除送上2.3萬禮券、價值2.3萬的育兒界精品和紀念獎牌，本身是鐵道迷的張善政也加碼送小火車，期待成為另一個鐵道迷，並鼓勵朱家再接再勵，市府會持續打造讓市民安居樂業、無後顧之憂的宜居城市。

「今年520誕生桃園第230萬市民！」張善政說，桃園設籍人口在2020年1月有225萬人，3年後突破230萬人，是六都唯一正成長的城市，除了外地就業民眾搬到桃園居住，也靠年輕家庭願生敢養的生育貢獻，讓桃園人口不斷成長達到新里程埤，他感謝這些願意搬到桃園居住就業、生兒育女的市民，攀升的數字也證明桃園是宜居城市。

張善政說，朱小弟一出生就是個幸運寶寶，鼓勵再接再厲，朱小弟的父母害羞表示1年後穩定可以再生，張善政妙語答道：「我們會盡全力讓你們穩定！」

市府也貼心準備紀念獎牌、2.3萬禮券和價值2.3萬的實用育兒禮品，從嬰兒成長歷程的使用情境去挑選如月亮澡盆、消毒鍋等，也有準備媽媽產後備品，兼顧各大廠牌如桃園在地廠商奇哥等，樣樣都是「育兒界的精品」。

「太幸運！」33歲的楊梅人朱書宏和30歲的蘆竹人林依霈是朱小弟的父母親，笑說戶政事務所連打了4天電話，一度以為是詐騙，因朱男是林女姐姐的同學而相識相戀，交往2年後結婚，順利生下第一胎，中間卡了疫情尚未舉辦婚禮，俏皮表示補辦婚禮時，兒子可以當花童。

「上班比較輕鬆當然要上班！」林依霈說，請完2個月育嬰假就要回去上班，她也提到，懷孕時就開始找托嬰，感嘆公托名額太少，弱勢優先已占滿名額，一般普羅大眾根本排不到，他們只好放棄找保母，希望政府加強平價托育環境讓父母無後顧之憂，幫助還是無殼蝸牛的他們更有能力購屋。