南韓人氣女團TWICE先前到多倫多舉辦演唱會，周子瑜也趁工作空檔與成員彩瑛、Mina到處逛逛，過程中三人一起去吃飯，遇到粉絲還幫忙慶生，事後周子瑜也曬出當時的合照，其中她與一位神秘男子的合照，讓粉絲驚呼：「女神死會了嗎？」而該男的身分也被起底。

周子瑜日前分享與成員們在多倫多逛街的數張美照，可見周子瑜穿著白色上衣搭配丹寧褲，Mina則一身灰色帽T，彩瑛也是身穿簡單的淺紫色T恤，三人的打扮相當輕鬆休閒，值得注意的是，其中兩張照片是周子瑜與一名男子在服飾店的對鏡自拍，男子的臉還特意打上馬賽克。

照片曝光後，許多粉絲崩潰直呼：「第七張右邊那個人類是誰」、「女神死會了嗎？我的心死了」、「不敢相信，為什麼會有男人可以跟子瑜一起合照」、「這個男的何德何能，可以坐在女神旁邊？我也想要」。

然而，事後有網友出面表示，該男子為周子瑜的經紀人，真相曝光後讓粉絲鬆了一口氣，但也羨慕直呼：「好羨慕經紀人可以直接擁有合照」、｢不只合照人家是朝夕相處」、「果然都是別人的」！