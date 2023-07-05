世界先進受產業庫存調整影響，2023年前5月自結合併營收148.95億元、年減達36.06％，仍創同期第三高。首季稅後淨利13.63億元，仍季減達44.99％、年減達66.67％，每股盈餘（EPS）0.83元，雙創近5年低點。

世界先進先前表示，已見部分消費電子產品客戶晶圓需求增加，預期第二季營收將回升至94～98億元，季增約14.8～19.7％，毛利率介於29～31％，營益率介於16.5～18.5％，維持與首季相當。

因整體終端市場需求仍相對疲弱，且仍有些客戶正進行庫存調整，世界先進訂單能見度維持約3個月，預估第二季稼動率將季增4～6個百分點，平均售價（ASP）季減4～6％，整體月產能約27.4萬片晶圓、季增2％。

世界先進董事長方略日前股東會時表示，通膨、升息因素等影響終端買氣，由於通膨並未完全獲得控制，雖預期下半年景氣會溫和復甦、優於上半年，但變數仍偏多。對於未來市況變化，公司會積極應對與調節來審慎因應。

方略指出，世界先進在電源管理IC、離散元件、面板驅動IC等領域的持續耕耘已見績效。儘管總體經濟的不確定性持續存在，對半導體產業可能產生負面影響，但認為市場對8吋晶圓的中長期需求仍呈現需求大於供給趨勢，對公司前景充滿信心。

雖然目前成熟晶圓代工訂單能見度仍偏低，但投顧法人指出，世界先進因陸續接獲美系廠商轉單，未來國際大廠及IDM廠營收比重可望提升，可抵消IC設計及國內客戶訂單波動性。但轉單需要時間洽談認證，預期對營收較明顯發酵，最快仍要到今年底。

不過，投顧法人指出，世界先進第三季就有客戶新產品量產，由於今年新增的是過往沒有的手機電源管理IC訂單，將有利世界先進稼動率提升，因此維持「區間操作」評等、目標價97元不變。