本次調整在證券交易所29產業中，有10檔龍頭成分股變動，主要為企業獲利較佳，取代原本成份股，新增10檔成分股如下：正隆、聯電、智邦、廣達、聯發科、敦陽科、興富發、第一金、大立光、材料-KY。

兆豐龍頭等權重ETF基金研究團隊表示，2023年第三季邁入台股除權息旺季，2023年下半年開始反應2024企業獲利，同時選舉行情起跑，台股表現將相對強勢，預計在2024年大選前台股維持多頭格局，台股市場行情再續勢衝刺，若整體經濟不發生系統性風險，台股市場接下來下半年市況將保持樂觀看好。產業輪漲帶動下，00921掛牌至今優於加權指數的15.52%，成份股中三陽工業受惠於汽車產業向上趨勢，上漲幅度最大+167.7%(截至6/30)，權重比例也從最初3.33%上升至7.03%。

兆豐龍頭等權重ETF基金定期調整各成份股的權重達到相同比重，賣出漲多的個股，獲利落袋為安，同時也能夠逢低布局具備未來成長潛力的公司，實現價值投資的精神，有助掌握產業龍頭股票並兼顧獲利能力與股息配發，各類產業存在利多條件，台股企業獲利率緩步走揚，建議採取分散產業投資，一手掌握各產業龍頭股的成長力道與長線的息收機會。

兆豐龍頭等權重ETF基金受惠類股輪動，產業新龍頭下半年登場。第二季在AI、半導體、新能源等話題帶動下，台股科技股表現強勁，上半年台灣加權指數創下21.8%漲幅。台股長期受各類股輪動有所表現，分散各產業將獲得產業上漲紅利，上半年表現前幾名產業中，傳產、科技占各半，以證交所29個產業分類中，表現最好前六大產業分別為電腦及周邊設備+63.6%、資訊服務+51.9%、電機機械+44.7%、汽車+39.4%、造紙+34.3%、半導體+29.5%。產業輪流上漲推升台股。