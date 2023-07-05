東台在手訂單約50億元，今年前5月接單35億元，年增5％，集團旗下亞太菁英、榮田狀況不錯，歐洲子公司PCI、Anger也有接到電動車相關設備訂單。整體而言，風電、航太、電動車接單良好，PCB設備受電子業影響，還未復甦。

榮田精機釋股價格每股46元，東台目前約持有榮田54.47％股權，計畫年底前將持股降至45％，明年登錄興櫃，東台也將享有釋股利益。榮田2022年合併營收10.07億元，每股盈餘3.04元，2022年下半年到今年上半年接單表現不錯，主要供應航太、風力發電等加工設備。