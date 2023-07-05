名嘴周玉蔻、蔡玉真在去年台北市長選舉期間爆料前中華民國小姐冠軍張淑娟，和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，甚至點名她就是當年「晶華緋聞案」女主角；張去淚灑台北地檢署提告周、蔡，台北地檢署歷經數月偵查，認定周、蔡2人使張淑娟的個資暴露於難以控制及想像的風險中，涉案罪證明確，5日依違反個資法及加重誹謗罪起訴周、蔡2人。對此，蔡玉真在臉書發文向張道歉「我犯的錯，上帝都不會原諒我，但是，我還是繼續禱告，洗淨自己的口舌罪惡，懇求諒解！」

蔡玉真道歉文如下：

給張淑娟小姐的道歉信

媒體的前輩，美麗的張淑娟女士，對不起，我無心傷害了您，誠摯地向您致歉！

因為選前九月中，朋友傳來「蔣蕙蘭豪宅轉手獲利九千萬」的新聞，於是，我在臉書上整理了很會理財的黃美倫如何置產的「問安安」系列題目。

後來，鄭弘儀先邀請我談這些問題，包括了「王筱嬋事件」。

周玉蔻看了三立之後，邀請我上民視「辣新聞」，開始主導23年前的「晶華疑雲」，9月21日，我第一次上她的節目，主持人周玉蔻就已經自己製造了「連方瑀」、「黃美倫」的謎語梗，，我只是附和「女主角條件比黃美倫好太多了」！

9月22日，周玉蔻小姐自己在節目中說出她所謂的女主角，節目中她自己不斷說：「根據蔡玉真？？」，而當天我並不在民視「辣新聞」節目，反而是在三立「鄭知道了」錄影中，主持人鄭弘儀一再追問「友台要公佈女主角，到底是誰？」我都拒絕回答他的提問。

9月23日，我本來要繼續上「鄭知道了」，但是，周小姐以強勢的語氣，要求我繼續在她新聞討論，當時，我還問她「妳怎麼把人家公布？這會讓追究章孝嚴說謊、蔣萬安選舉歪樓」！她說「妹妹，妳不懂！新聞一定這樣玩的」！

問題只是因為2021年4月21日由我大哥李董作東的餐會中，邀請了周小姐和她的小學同學、媒體朋友10餘人，大家從花蓮火車事故的聯合大地王美娜聊到王筱嬋，才會出現後來一堆「台灣六月雪」中的女主角，但是，餐會中的閒話八卦，竟然成為周小姐創高收視率的操作。

對於於民國111年9月21、23日兩次參加民視台灣台《辣新聞152》節目錄影之際，擅自回應主持人周玉蔻女士討論「張淑娟女士為蔣孝嚴婚外情對象」與「張淑娟女士以特權關係進入中華航空公司服務」乙事，造成您名譽上的傷害，更打擾您原來平靜生活。為此表達最深之歉意！

事後我查閱原告您相關簡報與工作資歷，不論在形象與工作表現上均獲得相當優異，內心更是深愧疚，對於9月23日周玉蔻說出姓名之後，還答應受邀上節目，更是由衷地表示歉意！

在此還原事件真相，由衷希望獲得您的原諒，再次致上最深的歉意，我犯的錯，上帝都不會原諒我，但是，我還是繼續禱告，洗淨自己的口舌罪惡，懇求諒解！」