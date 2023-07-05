許多消費者喜愛購買肉質鮮嫩的鱈魚，但消基會抽測市面4件標示為「鱈魚」的肉品，檢驗後發現，竟然有2件不是鱈魚目、不得標示為鱈魚，消基會也憂心，如果業者以「油魚」混充鱈魚，消費者更有可能會拉肚子，呼籲食藥署應積極稽查。

消基會近期針對傳統市場及網路電商標榜品名有4件「鱈魚」字樣及2件網路電商標榜品名為「多利魚」、「巴沙魚」、「鯰魚」或「兩種品名同時標示」的商品，進行品名調查、魚種鑑別試驗及磷酸鹽含量測試。

消基會董事長吳榮達表示，初步在網路販售的巴沙魚標示混亂，有使消費者混淆之虞，恐違反《食安法》規定，但仍有待主管機關認定。

消基會檢驗長凌永健說，4件鱈魚樣品，樣品經DNA萃取後進行魚種鑑別，共有2件以鱈魚之名販售，但經鱈魚魚種鑑別結果均為陰性，與標示及宣稱內容不符，恐有違反《食安法》第28條標示不實之虞。

吳榮達提及，其中2件確認為真「鱈魚」價格每100克分別達170元及200元，另外2件假鱈魚價格每100克分別僅27元及21元。

消基會呼籲，主管機關應對傳統市場及網路電商等，進行宣導教育及規範，讓業者能有正確資訊可以提供給消費者正確魚種名稱，避免消費者購買到不適合自身食用的商品，為導正市場亂象，主管機關應不定期加強查察，以維護消費者權益。