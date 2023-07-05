為配合政府推動2030國家雙語目標，高市議員鄭孟洳媒合民間團體共同舉辦「打狗英Joy暑期英文營」，特別找來文藻外語大學師生免費設計生動活潑的課程，提升孩童學習意願，活動主要優先讓清寒家庭報名，希望提供弱勢學童學習英語的機會。

「打狗英Joy暑期英文營」今年邁入第2屆，此次特別邀請文藻外語大學針對弱勢學童量身訂製適合的英語營隊課程，今年英文營為期3天，主題為「shine from the inside out」，希望學童由裡到外都能健康、活潑，所以有將飲食、運動等元素融入課程設計，還有手做冰淇淋、美食介紹等多元課程活動。

文藻外語大學講師梅馨云表示，清寒家庭的學童在英語學習的環境上相對弱勢，在學習過程中也較無法如同一般家庭學童有足夠資源，所以此次英文營他們會以循序漸進的方式引導學童學習，主要希望讓學童們從中找到興趣，引發他們學英文的動機。

鄭孟洳表示，會推動「打狗英Joy暑期英文營」主要是希望給弱勢學童有公平的受教權可以接觸英文，而文藻外語大學是高雄在地相當著名的語言學校，此次英文營找來文藻的師生協助授課，也可以讓學生們快速累積實戰教學經驗，達到教學相長的成效。