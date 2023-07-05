鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨徵召總統失利後，傳出有意獨立參選。民眾黨前立委蔡壁如今爆料，郭台銘這1、2天就會決定要不要獨立參選，但她直批老百姓會對郭的誠信有質疑，讓人感覺是「博歹筊」。她更透露，民眾黨主席柯文哲跟國民黨主席朱立倫有接觸過，她認為沒有好好的談。

蔡壁如5日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，主持人王淺秋問到，傳出郭台銘要「併購民眾黨」，是否郭台銘向柯傳達「先讓老大哥做四年」的說法？蔡壁如回應，民眾黨的人沒聽到吧？「應該是他自己講的，他是溫馨喊話嗎？」

王淺秋追問，郭台銘是否有正式向柯文哲類似提親的說法？蔡壁如否認稱，「沒有啦！民眾黨嚇都嚇死了，哪敢讓他來提親。」

談及「郭柯配」議題，她表示，個人認為已經沒有這樣的氛圍，郭台銘在國民黨初選時，稱這次會遵守國民黨初選的規則，他也喊說會支持國民黨提出來的人選，如果這樣東搞西搞，他又要出來參選，老百姓會對郭的誠信有質疑，讓人感覺是「博歹筊」。

她說，侯友宜近期支持度已低到2成以下，國民黨基層焦慮，有地方派系希望能找柯文哲好好的談合作，但她觀察，從年初到現在，柯文哲跟朱立倫間有接觸過，但有沒有好好的談不知道，她認為沒有好好的談。

蔡壁如表示，「有打打電話，說要不要找時間『喝咖啡』」，但打這通電話的到底有沒有代表性？現在是下面的人焦慮。不過，王淺秋追問是黨中央的人打來？蔡壁如說，自己不在民眾黨核心不知道，但有曾經想要大家坐下來講，但是一直都沒有講。

對於郭、柯合作的可能性，蔡壁如認為，「個人認為合作機會微乎其微，很低啦」，因為看起來郭台銘身邊有一群地方派系在拱，甚至民間有很多人傳line，「現在是民進黨很認真幫郭台銘連署。」

她說，郭台銘旁邊的幕僚上周跟她說「他還沒決定（獨立參選），郭董還是想遵守對國民的承諾，但是大老闆有大老闆的任性」，但這兩天她在地方聽到的消息，「郭台銘這1、2天就會決定要不要獨立參選。」