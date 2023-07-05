女星洪曉蕾傳出因扁桃腺嚴重發炎，人在西班牙緊急插管治療，民眾不禁驚訝扁桃腺發炎竟會到達須「插管」的程度。醫師表示，扁桃腺一旦急性發炎，不只喉嚨痛，還會使得黏膜腫脹、產生大量組織液；因組織液會從口腔流往會厭處，使人無法呼吸，嚴重時須氣切或插管保命。

耳鼻喉科醫師吳昭寬曾在《健康2.0》表示，扁桃腺位於口腔內，是人體免疫系統的守門員，扁桃腺一旦發炎，腫脹會急遽發生，常出現「中午還好，下午就整個水腫」的急遽變化，影響呼吸道，導致患者無法呼吸，必須緊急插管、氣切、清除膿液等。

「急性扁桃腺發炎來得又快又急。」吳昭寬表示，因為扁桃腺位於口腔中，一旦發炎後，組織液等液體會往下流往聲帶、會厭處，影響到呼吸道，讓人聲音沙啞、無法呼吸，此時會危及生命，因此民眾勿將扁桃腺發炎當作一般感冒處理。

他並補充，急性扁桃腺發炎的症狀包括喉嚨痛、扁桃腺腫大、發燒、難以呼吸、吞嚥困難，扁桃腺發炎多半是病毒引起的，例如流感病毒、一般感冒病毒、新冠病毒等，也有可能細菌感染引起。急性扁桃腺發炎一般可於2周內康復。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，慢性扁桃腺發炎會潛在地影響人體的免疫系統，若再合併嚴重的細菌感染，有時會變成深頸部感染，之後再進入縱膈腔後，造成多重器官的問題，影響心、肺臟，死亡率高達7~8成，「此時需要直接開胸引流才能保命。」