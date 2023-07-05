一名男子表示，交往對象要避開單親媽媽，這類型的女性獨自扶養子女不容易，可能會想找長期飯票，尤其是長相漂亮的最危險，他直呼「單親媽媽都是吸血鬼」，網友看了直搖頭，認為根本是以偏概全，「為什麼要歧視單親媽媽？」

原PO近日於PTT八卦版指出，單親媽媽除了要獨自承擔高昂的生活費，還要獨立照顧小孩，雙重壓力下可能想要找長期飯票，以減輕自身負擔，且就算交往的男性薪資不多，單親媽媽也會抱著「想找墊背」的想法。

原PO表示，若真的和單親媽媽談戀愛定要保持理智，不要輕易暈船，最好的辦法就是不要認識，尤其是漂亮的單親媽媽更危險，「單親媽媽都是吸血鬼」。

這番言論讓網友罵爆，「為什麼要歧視單親媽媽？」、「單親媽媽一手扛起生活跟孩子，超強的好嗎？負責任肯吃苦這不是好女人嗎？」、「以偏概全」、「你要不要看看你在說什麼」、「很多單親不是女生的問題」、「真討厭的歧視文」、「你發文前先多讀點書可以嗎？」、「只能說你想太多了」。