國民黨總統參選人侯友宜恢復4個月兵役政策，引發爭議，國民黨主席朱立倫今天被問到侯政策有無跟黨討論時表示，侯友宜所有重要政策都是根據黨綱、黨章進行，與黨的團隊完全整合協調，他強調，兩岸政策、國防政策、能源政策的目標都一致，最重要就是要兩岸和平。

朱立倫說，現階段民進黨搞到兵兇戰危，我們必須要強化我們的國防，同時現在根本募不到兵，所以各個政黨才會共同延長兵役一年。

朱立倫說，未來國民黨重新執政後，兩岸關係一定會和平穩定，更會重新調整國防戰略，跟強化募兵政策，最後就可以回到4個月，這是一套完整邏輯的論述，不是斷章取義、跳耀式，是對下一代最負責任的做法。

縮短役期說是否會影響侯友宜接下來訪美行程，朱立倫說，我們長期都跟美方有著深厚穩定的聯繫跟友誼，也很清楚我們的親美政策，侯市長出訪行程都在密切聯繫安排，目前也有一些國會議員、立法委員在華府，侯的訪美行程會跟大家報告。