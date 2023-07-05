一名擔任女性士官的楊姓女子因懷疑丈夫阿明（化名）外遇，於是委託2名徵信業者，前往阿明入住的旅館準備捉姦。徵信業者為了成功進入房間，佯裝旅館服務生敲門佯稱因地震需進房檢查線路，阿明深信不疑開門，卻當場遭抓姦在場。高雄地院經審理後，認定楊女及徵信業者二人無故侵入他人住宅罪，各判三人拘役15日，可易科罰金；楊女則被判緩刑2年，須向公庫支付1萬元，可上訴。

根據判決書，楊女因懷疑丈夫阿明外遇，因此委託兩名徵信業者調查實情，並於2022 3月20日凌晨1時許50分左右前往丈夫所居之旅館準備捉姦。起初，陳姓徵信業人員喬裝旅館服務生敲門，騙稱丈夫阿明稱因為地震需進房檢查線路，阿明不疑，後開門放他進來。未料，阿明此時卻見一行人提著攝影器材，且未經其同意即入內拍攝。

事後，兩名徵信業人員皆供認不諱，惟楊女否認犯行。楊女堅稱，鑒於2022年1月期間，丈夫阿明一直逼迫她簽下離婚協議書甚至搬離二人共同居所，且事發當下丈夫阿明並未說過她不能進入旅館房間。楊女表示，她此舉意在捍衛配偶權，否認無故侵入住宅犯行。

高雄地院表示，該旅館房間是由楊女之丈夫阿明所承租，認為阿明才是住屋權人，楊女3人無法未經同意即擅自闖入。另，楊女此番是出於捉姦動機的反制，按理不可能事先徵得丈夫阿明同意方才入房，故而聘請徵信社人員，再喬裝成旅館服務生，成功誆騙阿明把門打開。

高雄地院認定，楊女及徵信業者二人無故侵入他人住宅，各判3人拘役15日，皆可易罰金。另，法官斟酌楊女是因婚姻失和，為求蒐證，一時失慮觸法，且楊女和丈夫阿明二人並無重大仇隙。法官認為經此一事，楊女亦有所警惕，故宣告緩刑2年，並應向公庫支付1萬元，且接受2次法治教育。全案可上訴。