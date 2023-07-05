俄羅斯和烏克蘭今天相互控訴，指對方密謀攻擊目前由俄國控制的札波羅熱核電廠。兩國長期以來一直因為此事彼此指控、猜忌。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）關於俄羅斯在烏國東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠所做的「危險挑釁」。

在克里姆林宮（Kremlin）2022年2月揮軍入侵烏克蘭後不到幾天，俄羅斯部隊就佔領了那座歐洲最大、擁有6個反應爐的核電廠。

在那之後，兩國就經常指控對方冒著發生重大核安風險，砲轟札波羅熱核電廠周遭。

負責俄國核電網絡的俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）執行長的顧問卡查（Renat Karchaa）表示，烏克蘭計劃從國內5座核電站的另一座弄來含有核廢料的彈藥，然後投到札波羅熱核電廠。

俄羅斯新聞機構引述卡查告訴俄國電視台的話指出，「烏克蘭軍方7月5日將在黑夜掩護下，擬以長程精準設備和神風（kamikaze）無人機攻擊札波羅熱核電廠」。他並未提供證據來支持他的論調。

澤倫斯基在推特上表示，他在電話中告訴馬克宏：「佔領的部隊正在札波羅熱（核電廠）準備危險的挑釁。」

他表示，自己與馬克宏「同意與聯合國國際原子能總署（IAEA）合作，以竭盡所能的控制局勢」。

烏克蘭武裝部隊援引「行動數據」聲明稱，札波羅熱核電廠第3、第4反應爐的頂端，今天被放置了「爆炸裝置」，在「不久的將來」可能會有攻擊。

在加密通訊軟體Telegram上的聲明指：「如果真的引爆了，那不會造成反應爐的毀損，但會看起來像是遭烏克蘭砲擊的樣子。」並稱烏克蘭軍隊「隨時準備好要在任何情況下採取行動」。

澤倫斯基和烏克蘭軍方也都沒有提供證據，來證實他們的說法。

目前札波羅熱核電廠的所有反應爐都沒有在發電。

澤倫斯基在他晚間發送的影片中，稱俄羅斯計劃「模擬對札波羅熱核電廠的攻擊」，也可能有其他的計畫。

「但不論如何，全世界都能看見，且不可能看不出來的，就是唯一會對札波羅熱核電廠帶來危險的正是俄羅斯，沒有其他人了。」