路透社報導，雅克里諾（Linda Yaccarino）在推文中說：「當手上有像推特（Twitter）這樣的使命，舉措規格就必須放大，以持續加強這個平台。」這是她首度回應老闆馬斯克（Elon Musk）1日所宣布的限制措施。馬斯克當時表示，這一步意在打消「極端程度」的資料抓取和系統操縱。

馬斯克做出宣布後短短幾天，推特用戶紛紛上傳螢幕截圖，顯示他們一達上限標準即無法再看到任何推文，包括企業廣告商頁面上的推文。從事行銷的專業人士表示，這恐讓雅克里諾招攬廣告商青睞的作為大打折扣。

推特表示，受到平台這項限制措施影響的用戶僅占很小一部分。

推特今天在部落格貼文表示，「為確保我們用戶群的真實性，我們必須採取極端措施以移除平台上的垃圾訊息和網路機器人」。

推特先是要求用戶要透過帳戶登入平台，方能觀看推文，並於不久之後實施閱讀則數上限的措施。

至於雅克里諾為何要等到規範宣布了3天之後才做出相關評論，推特並未在電郵中置評，但向路透社發送了一個糞便的表情符號，符合該公司在回應媒體詢問的標準回答模式。