基隆市長謝國樑近日除了提出將對行人出手，昨（4）日更宣布基隆市自10月1日起，亂丟垃圾將被重罰3600元，且民眾檢舉的話還能拿到罰鍰的75％作為獎金，引爆輿論戰翻，不過謝強調此舉是為了讓市民養成不亂丟垃圾的好習慣，如禮讓行人的政策剛推出時窒礙難行，但持續實施至今，禮讓已成為基隆人的駕駛習慣了。

基隆市日前推出「乾淨家園」相關政策，亂丟垃圾的裁罰金額從最低1200元提升至2400元，昨日謝國樑宣布相關政策將進一步提升，10月1日起最低裁罰金額將提高至3600元，且檢舉人可以拿到罰鍰的75％作為檢舉獎金，扣稅後檢舉1人可拿到2160元，每人每年上限可領30萬元的檢舉獎金。

謝國樑今（5）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時進一步說明，提高罰鍰、祭出高額檢舉獎金，一切都只是為了嚇阻亂丟垃圾，處罰本身並不是重點，如禮讓行人政策推出時，基隆單周最高取締件數達到380件，但如今單周僅剩10件，就是因為禮讓行人已成為駕駛的習慣，只要不亂丟垃圾，就不會被政府罰，也不會被檢舉，「市府不要這些罰金，我要的是乾淨城市，不是處罰的金額，所以把這些給檢舉人，希望有一個良好的監督制度，也是表態市府沒有要搶錢」。

相關政策引起PTT鄉民討論，有網友喊支持，大讚「亂世用重典，推基隆市政府，也希望交通違規也開放檢舉獎金」、「做正確的事塔綠班也要反對？」「讚，重賞必有勇夫，一個垃圾袋才多少錢」、「人就是『范建』，不亂丟根本沒事」。

不過也有網友質疑「還要查證身分，最好有辦法成功檢舉」、「怎麼像在挑起對立」、「亂丟是多嚴重，還會許多民眾反彈？」「要怎麼確定被檢舉人身份？」