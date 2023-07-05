新北市近日傳出國小女童因為段考只考到第5名，竟被爸爸要求拿獎狀跪在攝像頭前，爸爸接著拿藤條按照95分的標準「少1分打1下」，就算女童途中發出痛苦的哀號聲，爸爸仍不肯停手，畫面曝光後引發外界熱烈討論。

新北國小女童段考第5名遭父親罰跪暴打！短短4日累積逾6千3百筆討論

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近四日「新北國小女童段考第5名遭父親處罰」聲量趨勢，可以發現短短四日就累積逾6,349筆網路聲量，其中7月3日因為謝姓父親體罰女兒的照片和影片被外流到臉書《爆料公社》、《爆廢公社二館》社團，除了引起社會高度關注，新北市家防中心、教育局等單位也出面回應，網路聲量來到4,401筆討論。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

事件曝光來自臉書《爆料公社》！3臉書社團引發網友熱烈討論：家長會害了孩子

從近四日「新北國小女童段考第5名遭父親處罰」傳播趨勢，也可以發現初始聲量是來自一名網友在臉書《爆料公社》分享謝姓父親臉書，指出「考第五名很糟嗎？這樣會不會太過分了」，帶動網路關注此事件；從總聲量來看，也能發現《ETtoday新聞雲》、《三立新聞》臉書粉絲專頁在7月3日創造774筆討論聲量，不少網友在留言區討論「我家少女要是第五名，我就擺流水席了」、「第五名已經很棒了」、「現在還是很多家長堅持用少一分打一下的打罵教育在教小孩」，臉書《勾起你心中的惡》粉絲專頁則在7月2日將影片PO網分享，讓網友不捨表示「這家長會害了這個孩子」、「拿獎狀還要被打？我以前拿個進步獎～全家都想殺豬宰羊加全村放煙火一個月餒」，網路聲量累積465筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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從近四日「新北國小女童段考第5名遭父親處罰」探索概念，包含謝父在臉書上所說「這學期考第五名的下場喔」、「少一分打一下」、「做錯事理光頭」、「我也覺得無奈」成為網路熱門關鍵詞，事件曝光後也讓許多網友直呼「這是家暴了吧」。

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家暴113，安全有保障。保護令，保護你！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月30日至2023年07月03日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新北國小女童段考第五名遭父親處罰』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。