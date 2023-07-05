國民黨總統參選人侯友宜日前提到確定兩岸關係穩定後，兵役就恢復四個月。侯友宜4日舉行記者會表示，他沒有反對現在的兵役延長一年，他反對的是民進黨「三加一兵役」政策。被外界認為是在「測風向」。對此民眾黨總統參選人柯文哲今表示，國防政策不可以測風向，開什麼玩笑，國家戰略方向不是拋個風向測試，這是不好的。

侯友宜、柯文哲、前立法院長王金平以及行政院副院長鄭文燦今出席指南宮孚佑帝君成道1143周年三獻大典，4人皆上台致詞，柯文哲致詞完後未與侯、王握手，逕行走向媒體區聯訪。

被問及侯友宜兵役政策，柯說國防政策不可以測風向，開什麼玩笑，國家戰略方向不是拋個風向測試，這是不好的。

另柯被問及，郭台銘原訂要出席大典，疑因侯友宜要到場，故缺席未到，對此柯說，台灣就這麼大，大家為台灣好，這樣就好，「快樂過日子，別痛苦。」

至於民調部分，柯則說，民調跟股票依樣，每天高高低低，重點是讓公司健全，而不是每天盯股票。

另柯也被問到行政院編列13億預算投入打詐國家隊，被質疑好像是亂撒一通，柯說，13億花10億在裝潢跟買設備，「這就另一個新竹棒球場」，打詐國家隊變成國家詐騙隊。