根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/04）統計，近24小時竄紅新聞關鍵字前20名排行中， 有關「全球首例移植豬心手術」的關鍵字佔有4名，其中「出爐」位居第一名，「失敗、首例、豬心」則集中在15名以後。究竟是什麼新聞讓大家如此關注呢？

全球首例豬心移植手術失敗！醫學期刊揭露原因

美國57歲男子班奈特（David Bennett）於2022年1月時接受全球首例「移植豬心」手術，班奈特的移植手術由馬里蘭大學醫學院（UMSOM）醫師操刀，在當時成為全球醫界的關注焦點。但他在術後2個月後死亡。

歷經一段時間調查後，根據外媒報導指出，醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）6月29日最新一期發表的文章揭露了班奈特真正死因。班奈特術後近7週心臟功能良好，沒有明顯的急性排斥反應，但2個月後突然心臟衰竭而死。移植團隊為找出心臟衰竭的原因，展開廣泛的免疫學及組織病理學研究。

班奈特出現排斥作用、心肌細胞受損 導致豬心移植失敗

該份病例報告指出，為了降低異體移植間的排斥作用，研究人員在展開手術前曾想盡辦法處理，但最後這個排斥反應卻依舊存在，不過由於當時的排斥反應是以心肌的間質水腫、內皮損傷來呈現，這才讓研究人員沒能在第一時間注意到，研究人員事後確認，心肌的間質水腫、內皮損傷屬於排斥反應的一種。

此外，靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）也可能導致心肌細胞受損，在整體療程中，班奈特曾經接受兩次高劑量IVIG，其中第2次注射是在術後第47天時，但當時班奈特的情況已經明顯惡化。事後研究人員注意到，雖然IVIG在體外實驗時，被證明不會與豬主動脈內皮細胞結合，但在進入人體後卻會出現強烈的結合反應。

豬心檢測出兩病毒！研究人員推測班奈特主要死因

另外研究人員發現，移植的豬心中其實潛伏著「豬巨大細胞病毒」（PCMV）與豬玫瑰疹病毒（PRV）。研究人員於班奈特逝世後，從班奈特的器官中檢測到這兩種病毒。這兩種病毒會因減少抗病毒治療而被激活，進而引發人體炎症反應，損害細胞。雖然目前並無證據表明這種病毒感染病人，或擴散至心臟以外的器官，但研究人員推測這很可能是造成班奈特死亡的主要原因。