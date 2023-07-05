隨著銀髮時代來臨，如何讓中高齡成功再就業成為重點，今年52歲的張姓教官3年前退休，她為了豐富自己的生活，透過台中榮民處介紹到勞動力發展署中彰投分署尋求協助，經多次諮詢，激起重返職場的想法，藉由媒合成功找到學校校安人員的新工作，開啟職涯第二春。

張姓教官擔任教官職務長達20年，3年多才退伍離開職場，她說，因子女都已獨立工作，覺得退休生活無趣、沒有目標，且自覺年紀還不大、希望繼續服務社會，今年初向榮民服務處尋求協助，並獲轉介到中彰投區銀髮人才資源中心接受一對一深度職涯諮詢。

銀髮人才資源中心指出，張姓教官缺少求職的動力，經過專業人員協助，幫她找到重返職場的意義，也讓她再找工作的態度轉趨積極，日前成功找到一所大專校院的校安工作，她開心說，現在每天都覺得生活有目標，感覺活力滿滿。

勞動力發展署中彰投區銀髮人才資源中心主任楊子誼說，台灣人口結構逐漸老化，幫助銀髮者提升就業力成為社會關注焦點，中心從求職前的準備開始，提供相關資訊，到就業後的適應與陪伴等，幫助中高齡求職者探索職涯、規畫職涯。

中彰投分署強調，為促進高齡者再就業，勞動部今年5月啟動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，整合各部會的地區服務據點資源，推動銀髮就業服務，像是中彰投區銀髮人才資源中心就以舉辦說明會、就業博覽會或轉介等模式，提供退役官兵各類就業資訊，成功協助153名退役官兵再就業。