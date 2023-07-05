呆萌可愛的水豚在這裡！

水豚大概是近年來最受歡迎的齧齒類動物明星了，溫馴的性格、慵懶的氣息，再加上呆萌的模樣，光是站著不動就能擄獲一票人的心滿，這樣的特性也讓水豚君們成為網友們心目中的「療癒暖男」。喜歡泡柚子溫泉、頭上頂著橘子的可愛行為，更是讓人忍不住少女心噴發，超想帶一隻回家。

為什麼水豚會喜歡泡柚子溫泉呢？其實來自南美洲的水豚原生故鄉並沒有溫泉，直到1966年，日本的「伊豆仙人掌動物公園」引進水豚飼育，某天看見一隻水豚坐在有餘溫的積水處，才意外發現了「水豚喜歡泡溫泉」這個小秘密。後來飼育員又突發奇想讓水豚們嘗試日本人很喜歡的「柚子溫泉」，將柚子加入溫泉中達到驅寒的效果，沒想到水豚們也泡得很開心，從此大家便發現水豚喜愛柚子溫泉這件事。

水豚君們的樣子讓人看了原地融化，近來在越來越多動物園、農場中也都可以看到水豚的身影了！像是嘉義的三隻小豬觀光農場、宜蘭的張美阿嬤農場等，都是知名的人氣水豚景點。除了動物和農場外，有些店家也有飼養可愛水豚喔！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全臺討論度最高的20大人氣水豚景點，一起來看看吧！

NO. 10 斑比山丘

地址：269 宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

位於冬山鄉的斑比山丘，一開始以一群可愛的小鹿斑比們變成宜蘭的熱門觀光景點，在2022年更是新增了毛驢及水豚君兩隊超可愛的新成員們，讓這裡成為喜歡可愛動物的人必訪的療癒秘境。

在宛如童話世界的斑比山丘中有兩隻超可愛的水豚，分別叫做「馬鈴薯爺爺」和「蕃薯爺爺」，從名字開始就充滿了呆萌的氣息，除了欣賞著牠們慢吞吞的動作以及泡著水發呆的樣子，還能近距離接觸，「超人氣的水豚爺爺，相當親人、可愛」、「水豚君很可愛，但比較有個性」、「一進場就看到水豚在路上悠哉地散步，真的超可愛」。

NO. 9 廢物媽媽育兒農場

地址：300 新竹市香山區海埔路518巷75弄85之1號

廢物媽媽育兒農場是在今年（2023）5月才正式開幕的新景點，採全網路預約制，需要先至粉絲專頁的連結填寫表單，預約成功後才能前往。全票200元的票價內含入園門票、動物餵食體驗、指定點心兌換、販賣區商品折價50元等等，被許多人認為是CP值超高的親子動物農場。

園區內的水豚也是人氣超高的明星動物，透過玻璃圍欄可以看到水豚君慵懶可愛的模樣，還能夠直接餵食，看著水豚們咀嚼的樣子讓人一秒融化，「預約制比較好，可以管制，並且控制當天到訪人數，不會過多」、「等水豚上岸的時候很好摸，蠻親人的」。

NO. 8 哈比丘茶樹森林

地址：366 苗栗縣銅鑼鄉盛隆15鄰160號366

隱身於苗栗銅鑼山區的哈比丘茶樹森林，整個森林園區帶有童話故事的夢幻感，還有山谷鞦韆、《魔戒》哈比屋等超好拍的網美造景。除了景觀外，水豚、笑笑羊等可愛動物的餵食體驗，也是哈比丘的人氣特色。

在水豚的家中，只要花30元購買牧草，就能得到超近距離餵食水豚、與牠們互動的療癒體驗。此外，園區內也準備了假橘子，讓人可以放到水豚的頭上拍照，水豚君們頭上頂著橘子放空的模樣讓人看了心花朵朵開，「笑笑羊和水豚君可愛」、「這裡最不一樣的是有小水豚，牠們還沒斷奶，我們還拍到牠們喝奶的照片」。

NO. 7 埔心牧場

地址：32659 桃園市楊梅區幼獅路一段439號

位於桃園楊梅的埔心牧場是北臺灣第一座牧場，並且在近年來轉型成為北部知名的觀光農場，不少人都會前往度假、露營。除了美麗的自然風景外，各式各樣療癒的動物們，也是吸引大家前往埔心牧場的原因之一。

牧場中的「暖暮萌萌村」聚集了羊駝、梅花鹿、水豚、羊、兔子、紅頸袋鼠等可愛動物，水豚更是其中的超人氣明星，還擔任「村長」的角色，並且有一座「水豚神社」，「水豚超可愛」、「真的被水豚君可愛到心臟爆擊」、「體驗餵食水豚君真的超可愛的，水豚君真的很溫馴好想抱回家」。

NO. 6 水豚騎士

地址：236 新北市土城區員林街61巷2弄18號

在新北市就可以看到超可愛水豚！位於新北土城的水豚主題咖啡館「水豚騎士」，在庭院中養了一隻超萌的水豚，除此之外店內也隨處可見和水豚有關的裝潢及擺設，甚至還有販售造型雞蛋糕「水豚燒」，吸引不少喜歡可愛動物的人前往。

只要200元的低消，就可以在水豚騎士中欣賞水豚君療癒的模樣，可以吃到好吃的餐點，又可以看到呆萌的水豚，讓人覺得物超所值，「水豚超級溫馴超級超級可愛，很療癒」、「能近距離靠近水豚和水豚互動」、「難得在土城可以看到可愛的水豚君，配點小食還不錯悠閒」。

NO. 5 鹿境 Paradise Of Deer

地址：946 屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號

鹿境 Paradise Of Deer是南臺灣非常有名的梅花鹿生態園區，有「臺版小奈良」之稱。除了梅花鹿之外，園區還有超級可愛的水豚，更有許多網美牆、裝置藝術等超好拍照打卡的網美點，是不少人造訪屏東時會特地前去的景點。

在鹿境梅花鹿生態園區中，加價100元就可以參加「水豚互動場次」，一天有8個時段，可以與水豚近距離接觸並且餵食牠們，看著水豚吃牧草的萌樣讓人覺得身心靈都被治癒，「水豚很悠哉看了心情很好」、「看到水豚君被摸肚子摸到開心的攤肚子，真的超級興奮」。

NO. 4 鹿ㄦ島水豚生態園區

地址：946 屏東縣恆春鎮省北路275之1號

位於恆春的鹿ㄦ島生態園區有著滿滿的日本風情，巨大的紅色鳥居、超有氣氛的日式建築及裝潢，讓人有種一秒出國到日本旅遊的錯覺。整個園區內隨處都可以看到可愛的水豚元素，甚至還有仿造知名景點淺草寺「雷門」打造出的「豚門」，滿滿的日本風加上可愛水豚，讓人在裡面忍不住每走幾步就停下來拍照。

入園門票可以免費兌換一份牧草餵食水豚，一邊餵食近在身邊的水豚君們，還能一邊與牠們拍照互動，被水豚包圍的感覺真的超級幸福，「推薦給熱愛水豚君，想近距離接觸的人」。

NO. 3 頑皮世界野生動物園

地址：726 臺南市學甲區三慶里頂洲75-25號

位於臺南學甲的「頑皮世界」為南臺灣最大的野生動物園，擁有涵蓋全球五大洲的三百多種動物。園區採半開放式規畫，讓大家能夠近距離與動物們接觸。除此之中，園區內最大的賣點便是水豚與長頸鹿的餵食互動體驗，許多人都是衝著萌度爆表的水豚前往。

若是想要與水豚互動、合照，可以在至少一天前到頑皮世界的官網預約，在餵食水豚的現場也會有工作人員在一旁引導和解說，除了欣賞水豚的呆萌樣子外也可以學習到許多與水豚相關的小知識，「動物非常多種，還有水豚可以近距離接觸」。

NO. 2 張美阿嬤農場

地址：266 宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

說到水豚農場，一定有不少人第一直覺想到的都是宜蘭的「張美阿嬤農場」吧！有著「宜蘭最強戶外景點」稱號的張美阿嬤農場，因為可愛的水豚成為超人氣景點。除了水豚外，這裡也有梅花鹿、笑笑羊、袋鼠寶寶及羊駝等各種動物，以及穿浴衣、DIY蔥餅等特別的體驗。

與超萌的水豚君們互動，絕對是來到張美阿嬤農場的重點行程，水豚齊聚一堂的可愛畫面讓人感受到心臟暴擊，除此之外還有露天風呂造景，以及假橘子提供拍照，讓人能夠補捉到水豚最療癒的身影，「水豚君真的是有夠可愛」、「水豚無敵可愛隨便一摸就翻肚享受」。

NO. 1 壽山動物園

地址：80444 高雄市鼓山區萬壽路350號

高雄壽山動物園於去年（2022）和臺南的頑皮世界野生動物園進行物種保育交流合作，迎來5隻可愛的水豚入住，分別為「翠絲」、「胡迪」、「爸爸」、「媽媽」和「阿姨」，吸引許多喜歡水豚的民眾前往參觀。

在今年初，「媽媽」更是誕下一隻超萌的水豚寶寶，引發不少話題。特別為水豚打造的「水豚山屋」中可以看到超級軟萌可愛的水豚們，成為壽山動物園重新開幕後的超人氣區域之一，「可以看水豚君悠閒泡水」、「水豚太可愛了吧……融化……」、「看牠們泡澡好療癒」、「水豚君最高」、「超可愛的，水豚君的家很大，含室內室外」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月03日至2023年07月02日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『水豚景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統