京城銀6月自結合併淨收益創12.65億元新高，月增28.88％、年增達10.93倍。稅前淨利9.25億元，月增近1.1倍、較去年同期轉盈，稅後淨利7.79億元，月增近1.07倍、年增近5.97倍，分創近28月、近2年高，每股盈餘（EPS）0.7元。

合計京城銀第二季自結合併淨收益亦創29.16億元新高，季增達41.9％、年增近1.62倍。稅前淨利17.82億元，季增達60.64％、年增達89.97％，稅後淨利15.11億元，季增達79.87％、年增達85.53％，雙創近7季高點，每股盈餘1.36元。

累計京城銀上半年自結合併營收49.72億元、年增近1.9倍，為僅次於2021年的同期次高。稅前淨利28.92億元、年增近1.55倍，稅後淨利23.52億元、年增達1.76倍，每股盈餘2.12元，較去年同期0.76元顯著反彈。

京城銀表示，6月及上半年獲利表現強彈，主要來自投資收益增加，認列較多金融資產處分利益及評價損益、認列較少減損損失。資產品質方面，截至6月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率8634.35％、整體放款覆蓋率為1.5％，維持一貫優異表現。

觀察京城銀其他淨收益6月達6.14億元，月增近1.09倍，第二季為9.44億元，季增達9.01倍，分較去年同期虧損6.49億元、10.62億元大幅轉盈。累計上半年其他淨收益達10.38億元，較去年同期虧損24.77億元大幅轉盈。

展望後市，京城銀表示，面對高通膨、升息循環及地緣政治的衝擊，可預期經濟成長將趨緩。面對競爭與挑戰，京城銀將審慎因應並持續專注於提升利差、核心存款穩定與資金成本控管，在存放利差回升、受提列減損影響減少下，有助獲利表現改善。