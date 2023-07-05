本季以1年短約加入教士，剛過完43歲生日的老將克魯茲（Nelson Cruz）卻收到被球團DFA（指定讓渡）的難過消息，教士總教練馬文（Bob Melvin）表示，做出這一決定相當艱難，但考量選手的多功能性，仍只能割捨克魯茲。

上賽季尾聲，克魯茲因為對於球路辨識感到困難，選擇進行手術治療視力問題，教士賭上這位曾經的全壘打王將迎來反彈，以100萬美元代價簽下，但至今打擊率僅2成45，三振及保送率都低於聯盟平均，過去引以為傲的全壘打產量只有5支，表現完全不符球團期待。

本身非以守備見長，加上逐漸年老的身軀，克魯茲從2018年後就沒有外野守備經驗，今年也只在一壘位置守了一局，克魯茲基本上就只能在指定打擊位置上做出貢獻，這也使得在全壘打的表現上變得十分重要，但這幾年以來他始終無法做到。

克魯茲被移出40人名單後，替補工具人歐多爾（Rougned Odor）的上場時間也將隨之增加，今（5日）交手天使的比賽中，歐多爾擔任教士先發三壘手，也讓本季同樣陷入低潮的強打三壘手馬恰多（Manny Machado）多點喘息空間，最終馬恰多繳出3安猛打賞的勇猛表現。