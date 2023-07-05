開元陸橋今起封閉拆除。（台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真）

因應台南鐵路地下化工程進度，開元陸橋今天上午9點起施工封閉，未來開元路銜接北門路交通將中斷約2年，將為周邊替代道路如前鋒路、東豐路、公園北路與小東路，帶來大量改道車潮，也影響往返永康區、市區的駕駛人，封橋首日，前鋒路、東豐路、小東路上午改道車多，但路況還算順暢有序。

配合南鐵地下化工程對交通帶來衝擊，台南市政府除規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流，封閉初期也將密切監控周邊車流，機動因應調整號誌時制，提醒用路人注意改道動線資訊，遵循交管人員及警察疏導指揮。

交通局長王銘德今天上午率隊前往現場觀察封橋後鄰近周遭替代道路交通狀況。王銘德指出，因應本次開元陸橋封閉後的改道車潮，前鋒路（開元路至東豐路段）已擴充為雙向混合4車道，東豐路平交道也已擴充為雙向6車道來紓解改道車流。

王銘德表示，市長黃偉哲指示交通局針對陸橋封閉衍生的交通問題妥為因應，除積極規畫改道路線供市民參考外，也加強替代道路監控，避免因封閉導致替代道路的壅塞問題，此外，交通局、警察局在上下班交通尖峰時刻一出現壅堵狀況，也將立即啟動各項交通疏導策略，務必將交通衝擊的不便降至最低。

此外，為能快速紓解改道車輛在小東路地下道前後路口大量的左轉需求，並調整小東地下道車道配置，實施雙向快車道禁止右轉措施，以簡化路口車流行向及號誌時相，以提供更多左轉綠燈時間來紓解車流。

另，考量暑假期間南二中校園使用情形，預計自7月5日起封閉開元陸橋分3階段施工拆除，第2階段（8月14日至9月2日）利用南二中暑假期間，封閉開元陸橋西側北門路段進行橋梁拆除，此階段完成後原橋下北門路段將拓寬至雙向5車道並開放通行，屆時將稍微減緩對周邊道路的改道衝擊。

交通局也已掌握車流主要改道方向及重點瓶頸路口，除透過既有路況監視器、Google路況資訊等來源即時監控道路，同時也藉由無人機空拍開元陸橋前後及鄰近改道路線重要路口車流情形，即時掌握瓶頸路口車流情形，提供大台南智慧交通中心車流流量及樣態等監控數據，機動調整路口紅綠燈秒數，同時透過市區多面路側電子資訊看板（CMS）發布車流導引訊息，並輔以機動警力加強疏導。

為有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局也已建立緊急應變機制（電話：2903908），並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理。

由於開元陸橋為永康民眾進入市區的要道，交通局建議，從永康區往市區方向可行駛開元路後由提前右轉長榮路接公園路進入中西區，或提早左轉林森路、長榮路、勝利路，轉接東豐路或小東路、北門路往市區方向行駛；從中西區往永康方向，也可多利用西門路、公園路、勝利路、長榮路及林森路等替代道路前往，減少壅塞情形。