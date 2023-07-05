經濟部所屬的財團法人雜糧發展基金會爆出用補助計畫養樁腳的工具等爭議。民眾黨立委陳琬惠今天召開記者會再披露，2021年與2022年皆取得基金會補助的台灣農權總會執行成果報告涉及造假，甚至前執行長陳錦倫也是虛報公帑，雜糧發展基金會根本是沒人管得動的化外之地。

陳琬惠指出，2021年與2022年台灣農權總會合計取得雜糧發展基金會的經費約160萬，而台灣農權總會的計畫主辦人張豪澤是總統府國策顧問張田黨之子，於2018年與2022年皆有參與民進黨台南市議員初選，該會與綠營色彩鮮明的台南縣上廣播電台位於同棟大樓同一樓層電話也一模一樣。

陳琬惠說，在2021年度補助計畫的執行成果中，台灣農權總會報告說按讚達3000，但實際查看才5個讚，甚至圖片還是盜圖。而在2022年度，台灣農權總會於計畫中寫明要以該會「FB粉絲專頁」推播國產雜糧相關訊息，結果至今台灣農權總會「FB粉絲專頁」只有15個讚18位追蹤者，宣傳效果幾乎是零。

陳琬惠表示，同樣在2022年度補助計畫的執行成果中，台灣農權總會說有在7月22日、8月13日、11月16日與11月19日於蓮心園庇護農場舉辦食農教育活動，結果是拿別的團體的參訪行程來謊報，都不是自己辦的活動。

她說，更扯的是，2022年度台灣農權總會產出4支國產雜糧教育影片，影片竟然也是抄襲其他新聞網的影片，全部都不是自己拍的影片。

陳琬惠拿出向農糧署索資的資料說，陳錦倫遭揭多次不實申報差旅費完全是事實，陳錦倫從2021年12月至2023年3月申報多次差旅費至農糧署中興辦公室與中區分署，但農糧署提供的訪客名單上並沒有陳錦倫，這是不是虛報出差詐取公帑？陳錦倫要出來說明，請問行政院長陳建仁，這種詐取公帑的貪官，憑什麼在今年高升至行政院中部聯合服務中心擔任副執行長？這是什麼標準的官箴？

陳琬惠痛批，從現任董事長林源泉、前執行長陳錦倫到現任執行長江聰淵，完全看不出有什麼獨特的農業背景，只不過是歷任過民進黨的黨公職，就可以被安排至雜糧發展基金會坐領高薪，還用納稅人的錢養綠營的樁腳，報告粗製濫造完全經不起檢驗，連高中生寫報告都不能造假。更可恥的是，昨天晚上雜糧發展基金會還發新聞稿說絕對沒有造假，這不是造假，什麼才是造假？

陳琬惠呼籲，檢調單位應立刻介入調查，不能因為是綠營權貴就放水，同時，經濟部長王美花應該出來說清楚講明白，到底這一系列違法亂紀情事誰要負責？陳琬惠也點名農糧署署長胡忠一，農糧署與雜糧發展基金會有高度業務往來，胡忠一應出來向社會大眾解釋是否知情。