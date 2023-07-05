台中一名蔡姓男子去年透過臉書結識15歲少女小花（化名），2人相約見面時，蔡男竟突然擁抱並親吻小花，不顧小花掙扎，還觸摸小花的胸部及下體。台中地院審結，依犯強制猥褻罪，判處蔡男有期徒刑9月，緩刑3年另須提供60小時義務勞務，另須接受3場法治教育。可上訴。

判決書指出，蔡姓男子2022年3月間透過臉書認識15歲少女小花，隔月間2人相約見面聊天，但蔡男突然伸手把小花拉靠近自己，抱住小花的腰部，脫下小花的口罩強吻，小花不停反抗，蔡男依然故我，伸手觸摸小花的下體與胸部，後來小花掙扎過程中打到蔡男，蔡男才停止動作。小花則在學校老師建議下到警局報案，全案才曝光。

台中地院審理時，法官認為蔡男正值年輕、血氣方剛之際，卻為逞個人性慾，對少女強制猥褻，欠缺尊重他人身體自主權的觀念，侵犯少女身體自主權，致使少女心受創，惟考量蔡男有意願和解，但少女無意願談和解等情狀，依犯強制猥褻罪，處蔡男有期徒刑9月，緩刑3年，期間付保護管束，另須提供60小時義務勞務及接受3場法治教育。可上訴。