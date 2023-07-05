星巴克本地首間以柚子意象的門市，台南麻豆門市於7月5日開幕。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克突發奇想，用柚子為靈感打造店裝，於台南開設麻豆門市，今（5日）正式開幕，並開賣各式特色設計商品，傳達濃濃的在地風情。

星巴克台南麻豆門市以當地盛產的柚子為發想，門市建物外觀結構擷取自柚子皮剝開後的飽滿果實形狀及紋路，運用輕透玻璃及鋼板實牆的交錯，呈現片片堆疊、相互對稱的果瓣概念。門市內設計延伸柚子意象，細部點綴以籐編再製品，並選用漸層變化的色彩，呼應咖啡果實因烘焙程度不一而呈現出的顏色變化，就像柚子因品種有別呈現出的不同色彩，帶有農作物自然樸實的感覺。

歡慶台南麻豆門市開幕，星巴克特別推出靈感來自柚子花形的「花漾女神玻璃杯」，器皿材質的通透感與虹彩效果，搭配以花型造型的高腳玻璃杯點綴女神金屬牌設計，整體雅致雋永；另有以柚子下寬上窄外型發想的「柚見女神隨行杯袋」，選用紋路與手感明顯的麻料材質，加上微筒型束口設計，及柚子綠的袋身顏色、果肉黃色系提把，與柚葉造型裝飾，圓潤樸拙。

而經典的特色門市隨行卡-台南麻豆隨行卡，以門市獨特的建物外觀為主，背景飾以柚色漸層三角幾何層層堆疊，並巧妙融入星巴克核心元素咖啡杯，或是柚子果實、文旦花等，傳遞出星巴克連結深耕在地化的意涵，將於7月5日台南麻豆門市開幕首賣。本次亦有特色門市包裝版的「星巴克蜜柚醬」，以歐洲紅柚搭配在地的柚子果肉與柚子皮與蜂蜜調和製作，香氣高雅馥郁。