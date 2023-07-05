Gogolook是全球數位防詐及風險管理服務的領導業者，打造一系列信任科技（TrustTech）解決方案，佈局台灣、日本、泰國、馬來西亞、香港與巴西等市場。Gogolook旗下三大產品線包含消費者端與企業端的信任雲服務，以及金融科技為首的商業服務，應用對象不僅涵蓋廣泛的消費者，更涵蓋電信、金融、電商與支付等多元產業場景；在多角化發展方針下，Gogolook持續優化產品組合及營收結構，2022年營收4.2億元，年增64％，信任雲服務比重持續增加，去年突破4成，來到42％，商業服務占比18％，數位廣告占比40％；過去3年毛利率則維持在85至90％之間，2020~2022年本期淨損0.5億元、0.61億元及0.57億元。今年第1季營收年成長107％，為1.82億元，創下單季歷史新高，前5月營收3.13億元，年成長105％。

信任雲服務消費端主要來自陌生來電辨識軟體「Whoscall」貢獻，在全球已擁有逾1億次下載量，近年更已成功將產品商業模式轉為訂閱制，不斷創新功能、提升用戶體驗。此外，還包括可疑訊息查證機器人「美玉姨」，以及在巴西市場落地的訊息管理與防詐應用程式「Message Checker」與Web3區塊鏈防詐新服務「Moonkat」等針對個人的創新產品服務。

企業端提供SaaS訂閱制模式的「企業端信任雲服務」，包含專為企業打造的數位身分驗證解決方案，目前已廣泛應用於銀行、支付與電商等交易場景，另外還有具備號碼認證和偽冒偵測功能的「Watchmen商譽保護服務」。

商業服務主要以個人金融商品比較平台「袋鼠金融 Roo.Cash」，提供企業與消費者之間的金融媒合服務。目前袋鼠金融已與台灣超過20家的銀行與金融機構合作，現階段平台每月流量超過1,200萬瀏覽量、月活躍用戶逾200萬。