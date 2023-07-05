河山有價，大陸圍欄擋景嚴禁偷窺背後權益之爭。圖為航拍雲南羅平九龍瀑布群。 （中新網）

中國新聞網5日報導，大陸近來多地景區出現「圍欄擋景」現象引發爭議。部分景區已拆除遮擋物，但背後旅遊權益等問題仍待釐清。

今年5月，黃河壺口瀑布景區沿線公路「圍牆擋景」事件曾引發廣泛關注。景區此前回應，砌牆是因路段懸崖高差大、易落石，且數次發生車輛逗留阻礙交通引發交通事故。

此外，有大陸網友近日發帖稱，雲南省曲靖市羅平縣九龍瀑布群風景區在公路邊也用圍欄遮擋風景。對此，工作人員回應，該地屬於自然景區，自從開發以來都是封閉式管理，公路以下都屬於景區範圍，圍欄沒有占用公路，是為了遊客安全考慮。

中新網報導，「景區管理者擔憂的也是客觀事實，但應該可以通過加強管理來實現。」廣州中山大學旅遊學院教授張朝枝表示，靠近核心景區的風景道，確實會存在安全隱患，但可以通過警示資訊、限速監控、減速帶設置等方法來針對性解決，同時，也可以借鑒國內外一些風景道的規畫理念，在風景道合適的區域設置專門的停車觀景平台。

實際上，安全問題之外，圍擋爭議還在景區營運對「門票經濟」的依賴。

不久前，雲南省迪慶州德欽縣梅里雪山國家公園附近214國道旁也被網友發現設有圍牆。德欽縣文旅局工作人員對此回應媒體時就用「扶持村民」「旅遊反哺」等說法解釋。由於當地經濟條件不好，委託德欽梅里雪山國家公園開發經營有限公司日常經營和維護景點，旅遊收益再發放給村民。

該工作人員表示，隨著當地旅遊發展，景點可能會「擴大化」，也會慢慢取消圍擋，將來遊客或無須前往觀景平台付費即可賞景。

張朝枝表示，旅遊景區遮擋物背後的本質問題實際上與旅遊吸引物權有關。國際上早已經給出了答案，「濱海旅遊區的沙灘屬於公共資源，應該將景觀欣賞權讓還給公眾」。

然而，旅遊資源權益歸屬一直頗有爭議。早在十年前，中山大學旅遊學院教授保繼剛就在《旅遊學刊》呼籲為「旅遊吸引物權」立法。他在調查中發現，在一些農村開發旅遊，往往還涉及村民、景區開發商等各方利益紛爭。因此，他建議將由土地及其附屬物的旅遊吸引價值轉化而來的土地級差收益及其權利進行物權化確權。

中新網報導，近年來，學界有諸多關於旅遊吸引物建設以及權益分配討論。重慶大學教授蒲勇健在今年接受媒體採訪時就談到，可持續的地區旅遊發展是由旅遊吸引物的稀缺性，旅遊景區的服務水準決定，而後者來自高效專業的旅遊管理營運團隊。

北京大學城市與環境學院旅遊研究與規畫中心主任，文化和旅遊部十四五規畫專家委員會委員吳必虎認為，旅遊吸引物權具有排他性，可以成為其他交易的標的物。旅遊吸引物的概念只強調物的旅遊吸引價值，並不會對物的產權屬性做出改變。從這個意義來說，吸引物權是農民享有鄉村旅遊收益分配權的法理基礎。

今年大陸全國兩會期間，大陸全國政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌就提出，「景區別都圈起來，有條件的國有重點景區應免費」。

海南三亞市政府在5月召開記者會宣布：三亞天涯海角遊覽區於2023年6月1日起免費開放。這是繼鹿回頭風景區、大小洞天旅遊區後，三亞又一家國有景區拆除「門票圍牆」。

戴斌表示，在大眾旅遊全面發展的新時代，應該堅持以人為中心的旅遊發展指導思想，要「還景於民」。

他建議，旅遊景區應該分類管理。比如迪士尼等市場化營運景區，應該按照商業營運收費，政府實施價格監管。對於利用公共資源，如自然資源、歷史文化資源等發展起來的景區，應作為公益景區免費向公眾開放。

戴斌表示，發展旅遊經濟與保障人民觀景權利並不相矛盾。在這方面，杭州西湖、安徽黃山等都是範例。他提到，門票之外，景區營運應多提振來自餐飲、購物等「二次消費」。他說，「最大限度地讓民眾遊得起、遊得好，就不愁發展不起來」。