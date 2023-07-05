蔡英文總統（中）前來祝賀工研院50周年生日快樂。（邱立雅攝）

工研院5日舉辦50周年院慶，蔡英文總統、經濟部長王美花等人肯定工研院以科技創新帶領台灣產業升級，同時也透過展示館、揭幕文物史料館了解工研院創新成果及研發累積，蔡英文致詞時特別感謝歷屆董事長及院長，扮演台灣科技產業發展總舵手，為國家培育一代又一代的科技人才。

工研院自1973年起，從半導體，到資通訊、材化、車輛、精密機械、生醫、綠能等領域，與產業攜手一同穩步推動台灣經濟奇蹟，工研院50周年院慶典禮邀請歷屆董事長、院長回娘家，蔡英文更為這些回娘家的總舵手們頒發創新傳承成就產業榮耀獎盃。

蔡英文表示，工研院50年前在國際局勢動盪中誕生，如今已經是世界及研發機構，一路走來獲得許多國際榮耀，是台灣之光，也是國人驕傲。工研院帶領台灣將勞力密集轉型成高科技，奠定台灣半導體發展基石，且不只半導體，包括資通訊、光電、碳纖維自行車等，締造第一，取得領先地位產品。

蔡英文特別感謝歷屆工研院董事長及院長，懷抱使命感加入工研院，扮演台灣科技產業發展總舵手先進，一棒接一棒的努力，為國家培育一代又一代的科技人才，帶領產業升級轉型蓬勃發展，她也感謝每一位院士，對產業及國家的重要貢獻。

為更聚焦市場導向研發，蔡英文表示，工研院2035技術策略與藍圖發展重點包含智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會4大面向，國人關心的長照議題，工研院整合資通訊技術應用在長者照顧，也跟國家衛生研究院建立健康風險評估模型。因應生成式AI帶給產業影響，組成跨領域策略小組探討AI應用與法規，每個時代都有挑戰，工研院扮演重要角色，持續走在時代尖端，幫助台灣掌握先機強化國際競爭力，讓台灣之光繼續閃耀世界。