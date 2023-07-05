69歲歌仔戲國寶許秀年，日前因身體不適，在唐美雲歌仔戲公演當日宣布辭演，未料數日後便有YT影片爆出她的死訊，頓時引起網友熱議，她的粉絲團小編凌晨發文對此事做出回應。

許秀年日前因身體不適宣布辭演，未料有YT影片驚爆死訊，甚至用了「許秀年昨晚傳不幸噩耗，楊麗花立即奔赴現場」的聳動標題，讓粉絲相當擔憂紛紛詢問狀況；對此，粉絲團小編還原當天狀況，指出許秀年在6月28日總彩排當天，因身體虛弱無力辭演，除了此狀況外，其他一切安好無恙，並提醒粉絲切勿相信網路上的不實報導。

粉絲團小編表示目前許秀年的體力逐漸恢復，希望大家不需要過度擔心，接著不忘提醒所有粉絲「10/7～10/8在高雄衛武營國家藝術文化中心演出，沒看過的趕快來搶搶搶，當然看過的你們，如果還不過癮可以在到高雄來看戲喔」，藉此證實許秀年傳出死訊一事，全是虛驚一場。

網友紛紛留言關切： 「年姐要適度的放鬆休息，因為身體真的不是鐵打的啊」、「現在很多不厚道騙點閱率的影片，不要去看不要聽信」、「網路上那些報導都有打開來看，裡面有些不實報導不必理會」、「謝謝說明和告知，大家都很關心老師，一起為老師祈福」、「年姐請一定要好好休息，才能早一點恢復健康，千萬不要勉強自己」。