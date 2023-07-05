昨（4）日是美國國慶日，美軍印太司令部推特也上傳了一張慶祝節日的海報，不過卻被發現，海報中的戰機、戰艦剪影，是前蘇聯製的Su-27戰機與卡辛級驅逐艦，後推文已遭刪除。對此，前空軍司令部少校參謀官邱世卿狠酸，美軍太平洋艦隊感謝Su-27保衛美國，印太司令部有時間到處放話，不如先好好校稿。

圖為今年3月侵犯瑞典領空的俄軍Su-27（右）和Su-24。（圖／瑞典國防軍）

美軍印太司令部近期在台海周圍動作頻頻，與共軍先後在南海上空與台灣海峽，發生軍機、軍艦衝突事件。此外，印太司令部司令約翰．阿奎利諾（John Aquilino）上將5月底還在美中關係全國委員會論壇上呼籲大陸國家主席習近平，應吸取俄烏戰爭的教訓，在台海問題上三思而後行。

邱世卿昨在臉書分享了美軍印太司令部的烏龍海報，嘲諷道「太平洋艦隊感謝Su-27保衛美國」，他直言，印太司令「有那個美國時間到處放話」，還不如好好校稿。網友們也在邱世卿的貼文留言，「做這張圖的人大概小時候沒什麼在玩玩具」、「那艘船是卡辛級欸」、「小編得扣錢啦」。