當地時間6月29日，美國務院批准向台灣出售總價值達4.4億美元（約合新台幣138億元）的彈藥和後勤支援。對此，大陸國防部新聞發言人譚克非5日回應稱，美方罔顧中方核心關切，粗暴干涉中國大陸內政，蓄意推升台海緊張局勢，無異於加速把台灣變成「火藥桶」、把台灣民眾推向災難深淵。

據大陸國防部網站消息，譚克非表示，中方堅決反對美方向台灣出售武器，已向美方提出嚴正交涉。他說，美方罔顧中方核心關切，粗暴干涉中國大陸內政，蓄意推升台海緊張局勢，無異於加速把台灣變成「火藥桶」、把台灣民眾推向災難深淵。

譚克非續指，中方要求美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，立即停止售台武器，停止任何形式的美台「軍事勾連」，切實履行不支持台獨承諾，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

他最後強調，無論是美方「以台制華」，還是民進黨當局「以武謀獨」，都是癡心妄想、注定失敗。並稱共軍始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。